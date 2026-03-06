EE.UU. estudia intervenir el mercado para frenar el alza de precios del petróleo y el gas
Los precios se han disparado en las últimas cinco sesiones, después de que el pasado sábado Estados Unidos e Israel atacasen Irán.
El Gobierno de Estados Unidos está considerando intervenir el mercado de futuros de petróleo para frenar el aumento que está experimentado el precio de la energía como consecuencia del conflicto en Irán, según una información publicada en la CNBC.
El precio del petróleo y del gas se han disparado en las últimas cinco sesiones después de que, el pasado sábado, Estados Unidos e Israel lanzarán un ataque conjunto contra Irán, cuyas represalias han extendido el conflicto por Oriente Medio.
El mercado teme que, como consecuencia del conflicto, haya un corte del flujo de suministro en el Estrecho de Ormuz.
Este viernes, el crudo Brent, de referencia en Europa, baja el 0,57 %, hasta los 84,95 dólares el barril; y el West Texas Intermediate, de referencia en EE.UU. cae el 0,68 %, hasta los 80,46 dólares.
La información detalla que un alto funcionario de la Casa Blanca aseguró que se espera que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anuncie medidas para combatir el aumento de los precios de la energía debido al conflicto con Irán, incluida una posible acción que involucre al mercado de futuros del petróleo.
"La posible medida marcaría un intento inusual por parte de Washington de influir en los precios de la energía a través de los mercados financieros en lugar de los suministros físicos de petróleo", concluye la información.
Te puede interesar
Pastores evangélicos rezan por Trump en la Casa Blanca colocando sus manos sobre el presidente
Pastores cristianos y líderes evangélicos participaron este jueves en una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde realizaron oraciones por el presidente Donald Trump, en un acto coordinado con la Oficina de Fe de la Casa Blanca.
Será noticia: previa del 8M, balance de la BIEMH y aumenta la tensión en Líbano
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Israel bombardea el sur del Líbano y la periferia de Beirut
Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras de la capital, con el objetivo de combatir al grupo chií Hizbulá. Desde que comenzaron los ataques ya han fallecido 123 personas.
Aumenta la tensión en Líbano
En el campo de batalla de Líbano este jueves se ha producido algo sin precedentes desde la existencia de Israel. El ejército a las órdenes de Netanyahu ha ordenado la evacuación de parte de la capital, Beirut, para luchar contra Hezbolá.
Los ataques en Irán afectan a 3643 edificios civiles y dejan inoperativos tres hospitales
La OMS ha confirmado que se han producido diversos ataques contra el sistema de sanidad iraní, y subraya que cualquier instalación o edificio dedicado a la sanidad está protegido por el derecho humanitario internacional.
Francia autoriza a EE. UU. a usar sus bases en el país para "apoyar la defensa de los socios" en Oriente Próximo
El Gobierno galo ha exigido que estos medios (estadounidenses) no participen de forma alguna en las operaciones llevadas a cabo por Estados Unidos en Irán, sino que lo hagan estrictamente para apoyar la defensa de los socios en la región.
España enviará una fragata a Chipre tras el ataque de Irán a una base británica
El Ministerio de Defensa ha explicado que, son su despliegue, España "muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental".
Condenado a 13 años de cárcel el autor del atentado que hirió grave a un turista bilbaíno en Berlín
El ataque ocurrió en febrero del año pasado junto al Monumento a los Judíos de Europa Asesinados. La víctima, un joven de 30 años de Bilbao, sobrevivió a la agresión tras permanecer varios días hospitalizado en la capital alemana.
Macron y la UE muestran su apoyo a España tras las amenazas comerciales de Trump
Sánchez ha expresado su agradecimiento por las llamadas y mensajes de apoyo que está recibiendo de los presidentes de las principales instituciones de la UE y de socios europeos como Francia.