AEB merkatuan esku hartzea aztertzen ari da petrolioaren eta gasaren prezioen gorakada gelditzeko

Petrolioaren eta gasaren prezioek gora egin dute azken egunotan, larunbatean AEBk eta Israelek Iranen aurkako erasoaldia hasi ostean.

Agentziak | EITB

Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) Gobernua merkatuan esku hartzea aztertzen ari da, Irango gatazkaren ondorioz energiaren prezioak izan duen igoera gelditzeko, CNBCk zabaldu duenaren arabera.

Petrolioaren eta gasaren prezioek gora egin dute azken egunotan, larunbatean AEBk eta Israelek Iranen aurkako erasoaldia hasi ostean.

Gatazkaren ondorioz, merkatua beldur da Ormuzko itsasartean hornidura-fluxua etengo ote den.

Ostiral honetan, Brent petrolio upela (Europan erreferentzia dena) % 0,57 jaitsi da, 84,95 dolarreraino. West Texas Intermediate (AEBn erreferentzia dena), berriz, % 0,68 jaitsi da, 80,46 dolarreraino.

Informazio horren arabera, Etxe Zuriko goi-funtzionario batek esan du AEBko Altxorraren Departamentuak energiaren prezioen igoerari aurre egiteko neurriak iragarriko dituela, eta ez da baztertzen petrolioaren etorkizuneko merkatuan esku hartzea.

"Balizko neurriak ezohiko saiakera bat ekarriko luke Washingtonen aldetik, petrolioaren hornidura fisikoen ordez merkatu finantzarioen bidez energiaren prezioei eragiteko", berri horren egileen esanetan.

