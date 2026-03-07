Derrumbe
Fallecen 250 personas en menos de una semana en dos deslizamientos de tierra en la República Democrática del Congo

El pasado día 3 de marzo murieron más de 200 personas en la misma mina y hoy un nuevo derrumbe ha dejado al menos 40 víctimas. Este es el tercer hundimiento ocurrido en la mina de Rubaya en poco más de un mes, el más grave el del 28 de enero, cuando murieron más de 400 personas.

Euskaraz irakurri: 250 pertsona hil dira astebete baino gutxiagoan Kongoko Errepublika Demokratikoko meategi batean izandako bi luizietan
Agencias | EITB

Al menos 40 personas han muerto en un nuevo derrumbe ocurrido este sábado en la mina de coltán de Rubaya, en Masisi, Kivu Norte, en el este de República Democrática del Congo (RDC), después de que se produjera otro derrumbe en esa misma mina el pasado 3 de marzo en el que murieron más de 200 personas. En el mismo lugar, el pasado 28 de enero fallecieron otros 400 mineros.

El accidente de este sábado ha afectado a varias excavaciones artesanales del cerro de Rubaya, según ha informado el portal de noticias Congo Actual, que cita fuentes locales.

El derrumbe, localizado concretamente en el yacimiento de Gakombe, ha afectado a varios pozos de la mina y también a viviendas de la aldea de Gatabi causando importantes daños materiales, según recoge el portal de noticias Actualité. Vecinos y mineros han comenzado la búsqueda y rescate con medios improvisados, empleando piquetas, palos y manos desnudas.

Este es el tercer hundimiento ocurrido en la mina de Rubaya en poco más de un mes, el más grave el del 28 de enero, cuando murieron más de 400 personas. En junio de 2025 fueron más de 700 los muertos en un incidente similar.

