La OTAN responde a Trump que los aliados ya han ofrecido ayuda a EE. UU. en Ormuz
El presidente norteamericano avisó de que la Alianza enfrentará "muy mal futuro" si los aliados no ayudan a desbloquear el paso marítimo. Reino Unido ha indicado que trabaja en “un plan colectivo” para la zona, y la UE ha reunido a sus ministros de Exteriores para abordar la cuestión.
Tras las advertencias de Donald Trump durante el fin de semana, la OTAN ha recordado este lunes que algunos aliados europeos ya han ofrecido su ayuda para tratar de desbloquear el estrecho de Ormuz. Estas declaraciones oficiales, sin embargo, contrastan con la postura transmitida por Javier Colomina, secretario general de la OTAN para la Vecindad Sur.
De manera oficial, un portavoz de la organización ha tratado de transmitir una posición conciliadora con respecto a EE. UU.: "Los aliados ya han dado un paso adelante para proporcionar seguridad adicional en el Mediterráneo. Somos conscientes de que algunos aliados individuales están hablando con Estados Unidos y con otros sobre qué más podrían hacer, también en el contexto de la seguridad en el estrecho de Ormuz".
La reacción de la Alianza tiene lugar después de que Trump señalara este domingo que a la OTAN le deparará un "muy mal futuro" si los aliados no colaboran para reabrir Ormuz. Este estrecho, no en vano, es un enclave estratégico del comercio internacional de petróleo que se encuentra bloqueado por el Ejército iraní como respuesta a la ofensiva lanzada por Washington e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.
Frente a esta posición oficial, el representante especial del secretario general de la OTAN para la Vecindad Sur y subsecretario general adjunto para Asuntos Políticos y Política de Seguridad, Javier Colomina, ha defendido que la Alianza no tiene ningún papel que jugar en estos momentos en el conflicto en Irán ni tampoco en el estrecho de Ormuz.
"A día de hoy, la decisión es que la OTAN no tiene por qué tener un papel en el conflicto”, ha indicado.
Mientras, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha indicado este lunes que trabaja en un "plan colectivo" con actores internacionales, también socios europeos, para restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz "lo antes posible" y de esta forma "aliviar los impactos económicos" de la guerra en Irán.
La Unión Europea también trabaja para tratar de buscar una salida a esta cuestión, que ve prioritaria. Sus ministros de Exteriores abordan este lunes cómo mantener abierto el estrecho de Ormuz. Varios de ellos han enfatizado en las últimas horas que para ello es importante "terminar la guerra".
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