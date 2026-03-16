NATOk Trumpi erantzun dio aliatuek laguntza eskaini diotela Ormuzen
AEBetako presidenteak ohartarazi zuen Aliantzak “oso etorkizun txarra” izango duela aliatuek itsasartea desblokeatzen laguntzen ez badute. Erresuma Batuak adierazi du “plan kolektibo batean” ari dela lanean eremurako, eta EBk bere Atzerri ministroak bildu ditu auzia aztertzeko.
Donald Trumpek asteburuan egindako ohartarazpenen ondoren, NATOk astelehen honetan gogorarazi du Europako aliatu batzuek jada laguntza eskaini dutela Ormuzko itsasartea desblokeatzen saiatzeko. Adierazpen ofizial horiek, hala ere, ez datoz bat Javier Colomina NATOko ordezkariak esandakoarekin. NATOk Hegoaldeko Auzotasunerako duen idazkari nagusiaren ordezkariaren arabera, “NATOk ez du zertan gatazkan paperik izan”.
Era ofizialean, erakundeko bozeramaile batek talka saihestu du AEBekin: “Aliatuek dagoeneko urrats bat eman dute Mediterraneoan segurtasun gehigarria eskaintzeko. Badakigu aliatu batzuk banaka Estatu Batuekin eta beste batzuekin hitz egiten ari direla zer gehiago egin dezaketen aztertzeko, baita Ormuzko segurtasunari dagokionez ere”.
Aliantzaren erreakzioa Trumpek igande honetan adierazitakoaren ondoren iritsi da. AEBetako presidenteak esan zuen NATOk “oso etorkizun txarra” izango duela aliatuak ez badira aritzen Ormuz berriro irekitzeko elkarlanean. Izan ere, itsasarte hori petrolioaren nazioarteko merkataritzarako gune estrategikoa da, eta Irango armadak blokeatuta dauka, Washingtonek eta Israelek iragan otsailaren 28an Iranen aurka abiarazitako erasoaldiaren erantzun gisa.
NATOtik, halere, bestelako iritziak ere agertu dira; hala nola, Javier Colominarena. NATOk Hegoaldeko Auzotasunerako duen idazkari nagusiaren ordezkari berezi eta Gai Politikoetarako eta Segurtasun Politikarako idazkari nagusiordeak adierazi du NATOk “ez duela zertan paperik izan gatazkan, gaur-gaurkoz”.
Bien bitartean, Erresuma Batuko lehen ministro Keir Starmerrek astelehen honetan adierazi du nazioarteko eragileekin —tartean Europako bazkideekin— “plan kolektibo” bat lantzen ari direla, nabigazio-askatasuna “ahalik eta azkarren” berrezartzeko, eta horrela Iraneko gerrak eragindako “ondorio ekonomikoak arintzeko”.
Europar Batasuna ere irtenbide bat bilatzeko lanean ari da, lehentasunezkotzat jotzen baitute. EBeko Atzerri ministroak astelehen honetan aztertzen ari dira nola mantendu irekita Ormuzko itsasartea; haietako askok azpimarratu dute horretarako garrantzitsua dela “gerra amaitzea”.
