Guerra en Oriente Medio
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Israel y Estados Unidos atacan el mayor yacimiento de gas del mundo que comparten Irán y Catar

Irán advierte de que los ataques a su infraestructura energética pueden acarrear "consecuencias incontrolables" que complicarán aún más la situación y podrían afectar a todo el mundo.
(Foto de ARCHIVO) August 28, 2023, Assalouyeh, Bushehr, Iran: A general view of Phase 11 of the South Pars gas field during an inauguration ceremony in the port of Assalouyeh, southern Iran, on 28 August 2023. Iran has inaugurated Phase 11 of the South Pars gas field. Europa Press/Contacto/Iranian Presidency 28/8/2023
Yacimiento de South Pars, en una imagen de archivo. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Israelek eta Estatu Batuek eraso egin diote Iranek eta Qatarrek partekatzen duten munduko gas aztarnategi handienari
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Agencias | EITB

Última actualización

Israel y Estados Unidos han atacado este miércoles unas refinerías de gas iraníes en la Zona Económica Especial de Energía de South Pars, en Asalouye, en la costa sur. se trata del mayor yacimiento de gas del mundo; su parte sur se encuentra en aguas territoriales iraníes y la parte norte pertenece a Catar, que ha condenado el ataque como un paso "peligroso e irresponsable".

El gobernador de Asalouye, en declaraciones a la agencia semioficial Tasnim, ha dicho que los bombardeos han provocado incendios en varias partes de la instalación, pero que las fuerzas de bomberos y rescate han logrado contener el fuego "lo más rápidamente posible" y "la situación en la zona está ahora completamente bajo control", sin que el ataque haya dejado víctimas.

Sin embargo, las autoridades no han informado de si el suministro de gas de este yacimiento, que, junto al adyacente de North Field (que comparte con Catar), se ha parado o alterado.

Lo que sí se sabe es que Irak perdió 3100 megavatios de capacidad de generación eléctrica tras el anuncio de la interrupción total de la importación de gas natural desde Irán que alimentaba su producción, lo que abre la amenaza de una caída de la red, según el Ministerio de Electricidad iraquí.

El Ejército iraní ha calificado el ataque como "un crimen de guerra" y ha advertido que "no quedará impune". "Como ya advertimos, si la infraestructura de combustible, energía, gas y economía de nuestro país es atacada por los sionistas estadounidenses, atacaremos con vehemencia la fuente de la agresión y al enemigo", ha dicho un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya a través de la agencia de noticias Fars.

Oriente Próximo Irán Estados Unidos Israel Internacional

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