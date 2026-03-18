Israel y Estados Unidos atacan el mayor yacimiento de gas del mundo que comparten Irán y Catar

Israel y Estados Unidos han atacado este miércoles unas refinerías de gas iraníes en la Zona Económica Especial de Energía de South Pars, en Asalouye, en la costa sur. se trata del mayor yacimiento de gas del mundo; su parte sur se encuentra en aguas territoriales iraníes y la parte norte pertenece a Catar, que ha condenado el ataque como un paso "peligroso e irresponsable".

El gobernador de Asalouye, en declaraciones a la agencia semioficial Tasnim, ha dicho que los bombardeos han provocado incendios en varias partes de la instalación, pero que las fuerzas de bomberos y rescate han logrado contener el fuego "lo más rápidamente posible" y "la situación en la zona está ahora completamente bajo control", sin que el ataque haya dejado víctimas.

Sin embargo, las autoridades no han informado de si el suministro de gas de este yacimiento, que, junto al adyacente de North Field (que comparte con Catar), se ha parado o alterado.

Lo que sí se sabe es que Irak perdió 3100 megavatios de capacidad de generación eléctrica tras el anuncio de la interrupción total de la importación de gas natural desde Irán que alimentaba su producción, lo que abre la amenaza de una caída de la red, según el Ministerio de Electricidad iraquí.

El Ejército iraní ha calificado el ataque como "un crimen de guerra" y ha advertido que "no quedará impune". "Como ya advertimos, si la infraestructura de combustible, energía, gas y economía de nuestro país es atacada por los sionistas estadounidenses, atacaremos con vehemencia la fuente de la agresión y al enemigo", ha dicho un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya a través de la agencia de noticias Fars.