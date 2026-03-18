Gerra Ekialde Ertainean

Israelek eta Estatu Batuek eraso egin diote Iranek eta Qatarrek partekatzen duten munduko gas aztarnategi handienari

Iranek ohartarazi du bere azpiegitura energetikoaren aurkako erasoek "ondorio kontrolaezinak" ekar ditzaketela, egoera are gehiago zailduko dutenak eta mundu guztiari eragin diezaioketenak.

(Foto de ARCHIVO) August 28, 2023, Assalouyeh, Bushehr, Iran: A general view of Phase 11 of the South Pars gas field during an inauguration ceremony in the port of Assalouyeh, southern Iran, on 28 August 2023. Iran has inaugurated Phase 11 of the South Pars gas field.

South Pars aztarnategia, artxiboko irudian. Argazkia: Europa Press

Agencias | EITB

Israelek eta Ameriketako Estatu Batuek Irango gas-findegi batzuei eraso diete asteazken honetan, Asalouyeko South Parseko Energiaren Gune Ekonomiko Berezian. Munduko gas-aztarnategi handiena da; hegoaldea Irango uretan du, eta iparraldea Qatarrena da. Azken horrek gaitzetsi egin du erasoa, pauso "arriskutsu eta arduragabea" delako.

Asalouyeko gobernadoreak Tasnim albiste agentziari egindako adierazpenetan esan duenez, bonbardaketek suteak eragin dituzte instalazioaren hainbat lekutan, baina suhiltzaileek eta erreskate indarrek sua "ahalik eta azkarren" geldiaraztea lortu dute, eta "eremuko egoera kontrolpean dago". Erasoak ez du biktimarik eragin.

Hala ere, agintariek ez dute jakinarazi aztarnategi horretako gas-hornidura, North Fieldeko alboko aztarnategiarekin batera (Qatarrekin partekatzen du), gelditu edo aldatu den.

Baina jakina da Irakek 3.100 megawatteko elektrizitatea sortzeko ahalmena galdu zuela Irandik gas naturalaren ekoizpena elikatzen zuen inportazioaren erabateko etena iragarri ondoren, eta horrek sarea erortzeko mehatxua zabaldu du, Irakeko Elektrizitate Ministerioaren arabera.

Irango Armadak "gerra krimentzat" jo du erasoa, eta "zigorrik gabe geratuko ez" dela ohartarazi du. "Ohartarazi genuen bezala, gure herrialdeko erregaiaren, energiaren, gasaren eta ekonomiaren azpiegiturari AEBko sionistek eraso egiten badiote, sutsuki eraso egingo diegu erasoaren iturriari eta etsaiari", esan du Jatam al Anbiyako Kuartel Nagusi Zentraleko bozeramaile batek Fars albiste-agentziaren bitartez.

Zure interesekoa izan daiteke

HAVANA (Cuba), 13/03/2026.- A handout photo made available by the Office of the President of Cuba showing Cuban President Miguel Diaz-Canel speaking during a press conference in Havana, Cuba, 13 March 2026. The Cuban government stated that the island 'has not relinquished its sovereign right to receive oil supplies', amid a severe energy crisis and an oil embargo imposed by the US since January, which has led to increased power outages. (La Habana) EFE/EPA/ALEJANDRO AZCUY / CUBA PRESIDENT OFFICE / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Diaz-Canelek esan du Kubak "eutsi" egingo diola "AEBk zigor kolektibo" gisa erabiltzen duen "gerra ekonomiko basatiari"

Nazio Batuen Erakundeak (NBE) ohartarazi du erregai-eskasiak Kubako "funtsezko zerbitzuak" kaltetzen dituela, eta hornidura humanitarioen entregak atzeratzen eta hornigaiak garestitzen ari direla. Gainera, ohartarazi du "bildu gabeko zaborra pilatzen" ari dela hiriburuan, Habanan, "airearen kalitatea okerrera" doala "hondakinak eta janaria prestatzeko zura erretzen delako", eta "elektrizitate faltagatik 50.000 ebakuntza egin gabe" geratu zirela otsailean, besteak beste. 

