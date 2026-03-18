Israelek eta Estatu Batuek eraso egin diote Iranek eta Qatarrek partekatzen duten munduko gas aztarnategi handienari
Iranek ohartarazi du bere azpiegitura energetikoaren aurkako erasoek "ondorio kontrolaezinak" ekar ditzaketela, egoera are gehiago zailduko dutenak eta mundu guztiari eragin diezaioketenak.
Israelek eta Ameriketako Estatu Batuek Irango gas-findegi batzuei eraso diete asteazken honetan, Asalouyeko South Parseko Energiaren Gune Ekonomiko Berezian. Munduko gas-aztarnategi handiena da; hegoaldea Irango uretan du, eta iparraldea Qatarrena da. Azken horrek gaitzetsi egin du erasoa, pauso "arriskutsu eta arduragabea" delako.
Asalouyeko gobernadoreak Tasnim albiste agentziari egindako adierazpenetan esan duenez, bonbardaketek suteak eragin dituzte instalazioaren hainbat lekutan, baina suhiltzaileek eta erreskate indarrek sua "ahalik eta azkarren" geldiaraztea lortu dute, eta "eremuko egoera kontrolpean dago". Erasoak ez du biktimarik eragin.
Hala ere, agintariek ez dute jakinarazi aztarnategi horretako gas-hornidura, North Fieldeko alboko aztarnategiarekin batera (Qatarrekin partekatzen du), gelditu edo aldatu den.
Baina jakina da Irakek 3.100 megawatteko elektrizitatea sortzeko ahalmena galdu zuela Irandik gas naturalaren ekoizpena elikatzen zuen inportazioaren erabateko etena iragarri ondoren, eta horrek sarea erortzeko mehatxua zabaldu du, Irakeko Elektrizitate Ministerioaren arabera.
Irango Armadak "gerra krimentzat" jo du erasoa, eta "zigorrik gabe geratuko ez" dela ohartarazi du. "Ohartarazi genuen bezala, gure herrialdeko erregaiaren, energiaren, gasaren eta ekonomiaren azpiegiturari AEBko sionistek eraso egiten badiote, sutsuki eraso egingo diegu erasoaren iturriari eta etsaiari", esan du Jatam al Anbiyako Kuartel Nagusi Zentraleko bozeramaile batek Fars albiste-agentziaren bitartez.
Nazio Batuen Erakundeak (NBE) ohartarazi du erregai-eskasiak Kubako "funtsezko zerbitzuak" kaltetzen dituela, eta hornidura humanitarioen entregak atzeratzen eta hornigaiak garestitzen ari direla. Gainera, ohartarazi du "bildu gabeko zaborra pilatzen" ari dela hiriburuan, Habanan, "airearen kalitatea okerrera" doala "hondakinak eta janaria prestatzeko zura erretzen delako", eta "elektrizitate faltagatik 50.000 ebakuntza egin gabe" geratu zirela otsailean, besteak beste.
Oraingoz, ez dute biktimen ezta kalteen berririk eman. Energia Atomikoaren Nazioarteko Erakundeak Ekialde Hurbileko gatazka baretzeko deia egin du, istripu nuklearrak gertatzeko arriskua saihesteko.
Irango Guardia Iraultzailearen esanetan, "100 helburu militar eta segurtasun helburu baino gehiago" jo dituzte, erasoan Israelgo aireko defentsa sistemak gaindituta.
Martxoaren hasieran Khamenei aiatola hil zutenetik, Larijani Irango buruzagi garrantzitsuenetakoa zen. Halaber, eraso berean Golamreza Soleimani Basij indar paramilitarreko buruzagia hil dutela baieztatu du Irango Guardia Iraultzaileak. Hilketa horien aurrean, Irango agintari politiko eta militarrek "mendekua" agindu dute.
Fernando Sampedro EBko Estatu idazkariak esan du presioa egiten jarraituko dutela, nahiz eta gaiak bederatzi hilabete daramatzan Ministerioaren agendatik kanpo.
Israel Katz Defentsa ministroak iragarri duenez, Ali Larijani Irango Segurtasun Nazionaleko agintaria hil dute.
Bere Administrazioa Kubako agintariekin hitz egiten ari dela errepikatu du agintariak, eta irla "porrot egindako nazio bat" dela azaldu du. "Ez dute dirurik, ez dute petroliorik, ez dute ezer".
Bestalde, AEBko Armadak baieztatu duenez, Irango "7.000 objektibo baino gehiago" jo ditu, eta ehun ontzi baino gehiago "kaltetu edo suntsitu" ditu, otsailaren 28an Israelekin batera erasoaldia hasi zuenetik.
Nazioarteko bazkideek itsasartea desblokeatuko duen hedapen militar batean parte hartzeko ideia berretsi du Trumpek.