Israel asegura que controlará "una zona de seguridad" en el sur de Líbano hasta el río Litani

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha confirmado este martes la destrucción de cinco puentes sobre el río Litani, en el sur de Líbano, y ha subrayado que el Ejército "controlará el resto" en el marco de su ofensiva, en la que busca crear "una zona de seguridad". Además, ha reiterado que Israel aplicará en Líbano "el modelo" de Gaza.

"Todos los cinco puentes sobre el Litani que Hezbolá usaba para trasladar terroristas y armas han sido demolidos y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) controlarán el resto de puentes y la zona de seguridad hasta el Litani", ha dicho, después de que Israel lanzara una nueva invasión terrestre del país vecino.

Katz ha insistido en que "Hezbolá cometió un grave error al atacar a Israel, como herramienta del régimen terrorista iraní, y está pagando y pagará un alto precio".

"Las FDI operan y seguirán operando en Líbano con toda su fuerza contra los terroristas de Hezbolá y las lanzaderas de misiles", ha señalado Katz, quien ha acusado a las autoridades libanesas de "no hacer nada" para cumplir su compromiso de desarmar a Hezbolá, pese a los avances anunciados por Beirut, confirmados por Naciones Unidas.

"Cientos de miles de residentes del sur de Líbano que han evacuado hacia el norte no regresarán al sur del río Litani hasta que no se garantice la seguridad para los residentes del norte (de Israel). Prometimos seguridad a los residentes del norte y es lo que haremos", ha zanjado, según un comunicado facilitado por su oficina.