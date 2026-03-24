Israel asegura que controlará "una zona de seguridad" en el sur de Líbano hasta el río Litani
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha señalado que cientos de miles de residentes del sur de Líbano que han sido evacuados hacia el norte no regresarán al sur del río Litani hasta que no se garantice la seguridad para los residentes del norte (de Israel).
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha confirmado este martes la destrucción de cinco puentes sobre el río Litani, en el sur de Líbano, y ha subrayado que el Ejército "controlará el resto" en el marco de su ofensiva, en la que busca crear "una zona de seguridad". Además, ha reiterado que Israel aplicará en Líbano "el modelo" de Gaza.
"Todos los cinco puentes sobre el Litani que Hezbolá usaba para trasladar terroristas y armas han sido demolidos y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) controlarán el resto de puentes y la zona de seguridad hasta el Litani", ha dicho, después de que Israel lanzara una nueva invasión terrestre del país vecino.
Katz ha insistido en que "Hezbolá cometió un grave error al atacar a Israel, como herramienta del régimen terrorista iraní, y está pagando y pagará un alto precio".
"Las FDI operan y seguirán operando en Líbano con toda su fuerza contra los terroristas de Hezbolá y las lanzaderas de misiles", ha señalado Katz, quien ha acusado a las autoridades libanesas de "no hacer nada" para cumplir su compromiso de desarmar a Hezbolá, pese a los avances anunciados por Beirut, confirmados por Naciones Unidas.
"Cientos de miles de residentes del sur de Líbano que han evacuado hacia el norte no regresarán al sur del río Litani hasta que no se garantice la seguridad para los residentes del norte (de Israel). Prometimos seguridad a los residentes del norte y es lo que haremos", ha zanjado, según un comunicado facilitado por su oficina.
Te puede interesar
Bruselas pide a Hungría explicaciones sobre las "preocupantes" informaciones sobre filtraciones a Rusia
Hungría niega que esté informando a Rusia sobre los asuntos internos de la UE y tacha de "noticias falsas" y "mentiras" las recientes informaciones periodísticas al respecto.
La Unión Europea y Australia firman un acuerdo de libre comercio tras casi una década de negociaciones
El pacto eliminará aranceles por valor de 1000 millones de euros para la UE. En paralelo, ambas partes también han anunciado una nueva asociación en seguridad y defensa.
Al menos 66 muertos y 70 heridos tras estrellarse un avión militar en el sur de Colombia
La aeronave C-130 Hércules estaba haciendo la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís, transportando personal del Ejército cuando se ha estrellado con 128 personas a bordo.
La Comisión Europea ve “competencia nacional” los requisitos lingüísticos en el acceso al empleo en la sanidad vasca
Bruselas ha respondido así a una iniciativa presentada por un ciudadano español que denunciaba que la exigencia de euskera en el acceso a plazas públicas sanitarias puede constituir una barrera desproporcionada para profesionales cualificados y afectar a la calidad de la atención.
Trump pospone cinco días los ataques a centrales eléctricas tras "conversaciones muy buenas" con Irán
Asegura que durante "los últimos dos días" hubo contactos con Irán para "una resolución completa y total" del conflicto. El Ministerio de Exteriores iraní ha admitido que Washington ha contactado con ellos pero ha negado que haya habido negociaciones.
El sur de Líbano no es un lugar seguro ni para cristianos ni para musulmanes
El ministro de Defensa israelí ya anunció que el sur de Líbano se iba a convertir en Gaza. Los cristianos de Líbano están atrapados, muchos han escapado a refugios de Beirut, pero otros no tienen intención de dejar su ciudad.
El acuerdo comercial entre la UE y Mercosur se aplicará de forma provisional a partir del 1 de mayo
Así las cosas, el acuerdo comercial se aplicará entre la UE y todos los países del Mercosur que hayan completado sus procedimientos de ratificación y lo hayan notificado a la UE antes de finales de marzo. Argentina, Brasil y Uruguay ya lo han hecho.
Cuba se recupera paulatinamente tras 24 horas del segundo apagón nacional en una semana
En La Habana se ha restablecido el servicio de electricidad a cerca del 70 % del total, con prioridad para los circuitos donde se ubican los hospitales y el abastecimiento de agua.
Un avión de Air Canada y un camión de bomberos chocan en aeropuerto LaGuardia en Nueva York
Un avión de Air Canada y un camión de bomberos colisionaron la noche de este domingo en el aeropuerto LaGuardia (Queens) en Nueva York, con varios heridos, según informan medios locales.