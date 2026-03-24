Libano hegoaldean "segurtasun eremu bat" kontrolatuko duela ziurtatu du Israelek, Litani ibairaino
Israelgo Defentsa ministroak adierazi duenez, Libano hegoaldetik iparraldera ebakuatu dituzten ehunka mila herritarrak ez dira itzuliko Israel iparraldean bizi direnen segurtasuna bermatzen den arte.
Israelgo Armadak "segurtasun eremu bat" ezarriko du Libano hegoaldetik hasi eta Litani ibairaino, Israel Katz Israelgo Defentsa ministroak gaur goizean baieztatu duenez. Testuinguru horretan, Litani ibaiaren gaineko bost zubi suntsitu ditu Libano hegoaldean. Gainera, Israelen Gazako Zerrendan jarraitutako eredua Libanon aplikatuko duela berretsi du.
"Hezbollahk terroristak eta armak eramateko erabiltzen zituen bost zubiak suntsitu ditu Israelgo Armadak eta gainerako zubiak kontrolatuko ditu Litani ibairaino", gaineratu du Katzek, Israelek Libanon lurreko inbasioa abiatu ondoren.
"Hezbollahk akats larria egin zuen Israeli eraso eginda eta prezio altua ordaintzen ari da eta ordainduko du", azpimarratu du Katzek.
Katzen arabera, Israelgo Indar Armatuek borrokan jarraituko dute Hezbollahren mehatxuarekin amaitu arte. Halaber, Hezbollah desarmatzeko "ezer ez egitea" leporatu die Libanoko agintariei, nahiz eta Nazio Batuen Erakundeak aurrerapausoak baieztatu.
Bestalde, Katzek argi utzi du Libano hegoaldetik iparraldera ebakuatu dituzten ehunka mila herritarrak ez dira itzuliko Israel iparraldean bizi direnen segurtasuna bermatzen den arte.
