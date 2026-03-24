Estados Unidos planea enviar 3000 soldados a Oriente Próximo
Según varios medios, la Administración Trump planea enviar a la 82ª Brigada Aerotransportada a Oriente Próximo para apoyar el operativo militar contra Irán.
El Pentágono planea enviar unos 3000 soldados de la élite de la 82.ª División Aerotransportada del Ejército a Oriente Medio para apoyar operaciones contra Irán, según han informado dos funcionarios estadounidenses, quienes han hablado bajo condición de anonimato. Se espera que la orden escrita llegue en las próximas horas.
Las fuentes han subrayado que aún no se ha decidido enviar tropas a tierra en Irán, según informa el Wall Street Journal, el despliegue de la 82.ª abriría a la Casa Blanca "varias opciones estratégicas".
La movilización de las tropas estadounidenses se da a conocer un día después de que el presidente de los EE. UU., Donald Trump, anunciara el aplazamiento de su amenaza de atacar las centrales eléctricas iraníes si Teherán no abría de inmediato el estrecho de Ormuz. El ultimátum original daba 48 horas a Irán para desbloquear el paso marítimo, que se cumplían este lunes. Tras la prórroga, el plazo concluirá este viernes.
Por su parte, el Ministerio de Exteriores iraní ha afirmado que ha recibido mensajes a través de intermediarios de Estados Unidos en los que "solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra", pero ha asegurado que ahora mismo "no hay conversaciones en curso".
"En los últimos días se han recibido mensajes a través de algunos países amigos en los que Washington solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra, a los cuales se respondió de manera adecuada y conforme a las posiciones de principios del país", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, a la agencia estatal IRNA.
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