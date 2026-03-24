EKIALDE HURBILA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ekialde Hurbilera 3.000 soldadu bidaltzea aztertzen ari da AEB

Hainbat hedabideren arabera,  82. Aireko Brigada —aireko operazioak egiten espezialdua den eliteko unitate militarra— bidali nahi du Trumpek Ekialde Hurbilera, Iranen aurkako operazio militarrean parte hartzera. 

 

Soldadu estatubatuarrak, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ekialde Hurbilera 3.000 soldadu bidaltzea aztertzen ari da Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) Administrazioa, Iranen aurkako operazioetan parte hartzeko. Hala jakinarazi diete hainbat hedabideri izenik eman nahi izan ez duten Etxe Zuriko bi funtzionariok. Horien arabera, datozen orduotan iritsiko da tropak bidaltzeko agindua. 

Iturriok zehaztu dute 82. Aireko Brigadako unitateko soldaduak eramango dituztela Iranen aurkako operazioetara, eta horrek hainbat "aukera estrategiko" zabalduko dizkiola Pentagonoari. Halaber, jakinarazi dute oraindik ez dela erabaki Irango lurretara soldaduak sartzea. 

Donald Trump AEBko presidenteak Irango zentral elektrikoen aurkako "erasoen oldea bost egunez atzeratzea" agindu eta biharamunean iritsi da berria. Larunbatean, 48 ultimatuma eman zioten Teherani Ormuzeko pasabidea zabaltzeko, baino atzo epea luzatu egin zuten estatubatuarrek. "AEBk eta Iranek azken bi egunetan elkarrizketa oso oparoak eta eraikitzaileak izan dituzte", esan zuen Trumpek, sare sozialetan zabaldutako mezu batean.

Irango Gobernuak berehala ukatu zuen elkarrizketak abiatu izana. Bitartekarien bidez negoziazioak abiatzeko eskaera jaso dutela aitortu badu ere Irango Atzerri Ministerioak, oraingoz ez dagoela elkarrizketarik abian ziurtatu du. 

 

Publizitatea
X