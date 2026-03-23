Trumpek bost egun atzeratu ditu zentral elektrikoen aurkako erasoak, Iranekin "elkarrizketa oso onak" izan ostean
"Azken bi egunetan" Iranekin gatazka "erabat konpontzeko" harremanak izan dituztela jakinarazi du AEBko presidenteak.
Donald Trump AEBko presidenteak astelehen honetan jakinarazi duenez, Irango zentral elektrikoen aurkako "eraso militar oro bost egunez atzeratzea" agindu du, larunbatean Teherani 48 orduko ultimatuma eman ostean.
"Pozten nau jakinarazteak AEBk eta Iranek azken bi egunetan elkarrizketa oso onak eta eraikitzaileak izan dituztela", esan du Trumpek, sare sozialetan zabaldutako mezu batean.
"Aste osoan zehar jarraituko duten elkarrizketa sakon, zehatz eta eraikitzaile horien tonua eta zintzotasuna oinarri hartuta, Gerra Departamentuari – Defentsa Departamentuari erreferentzia eginez – agindu diot Irango zentral elektrikoen eta energia-azpiegituraren aurkako eraso militar guztiak bost egunez atzeratzeko, abian diren bileren eta elkarrizketen arrakastaren arabera", azaldu du.
Trumpek berak 48 orduko ultimatuma eman zion larunbatean Irani Ormuzeko itsasartea berriro irekitzeko, bestela herrialdeko zentral elektrikoei eraso egingo diela eta "erabateko suntsiketa" egongo dela esanez. "Iranen suntsipena erabatekoa izango da", esan zuen.
Horri erantzunez, Irango Guardia Iraultzaileak ohartarazi du "edozein mehatxuri erantzuteko prest" dagoela, eta azpimarratu du Trumpek mehatxua betez gero, Teheranek eraso egingo diela "erregimen okupatzailearen (Israel) zentralei eta base estatubatuarrak elektrizitatez hornitzen dituzten eskualdeko herrialdeetakoei", baita "AEBko akziodunak dituzten azpiegitura ekonomiko, industrial eta energetikoei" ere.
Zure interesekoa izan daiteke
Kuba argindarra berreskuratzen hasi da, astebetean izan duen bigarren 24 orduko itzalaldiaren ostean
Habanan elektrizitate zerbitzuaren % 70 martxan dago. Ospitaleek eta ur-hornidurarako azpiegiturek dute lehentasuna.
Air Canadako hegazkin batek eta suhiltzaileen kamioi batek talka egin dute New Yorkeko LaGuardia aireportuan
Air Canadako hegazkin batek eta suhiltzaileen kamioi batek talka egin dute igande gauean New Yorkeko LaGuardia aireportuan (Queens). Hainbat lagun zauritu dira, bertako komunikabideek jakitera eman dutenez.
"Persiar golko osoan" minak jarriko dituela mehatxu egin du Iranek, AEBk inguru horretako uharteetan erasoa jotzen badu
Irango Guardia Iraultzaileak entzungor egin dio Trumpen mehatxuari. AEBk zentral elektrikoen kontra egiten badu, “modu berean” erantzungo duela adierazi du Guardiak.
Israelek Teheranen aurkako erasoak areagotu ditu, AEBk eta Iranek elkarri egindako mehatxuen ondoren
Israelgo Armadak defentsa sistemak aktibatu ditu Irandik jaurtitako geldiarazteko. Gerra luzatzea benetako aukera da, adituen arabera.
Sozialistek irabazi dute Parisen
Aurrerakoiek hiri garrantzitsuenetan agintzen jarraituko dute, eta Nizan eskuin muturrak irabazi du.
Israelgo Armadak "eraso olde berri bat" iragarri du Libano hegoaldean
Israelgo Defentsa ministroak Libanoko Litani ibaiaren gaineko zubi guztiak "berehala" suntsitzeko agindu du. Gaur bertan, Qasmiyeh zubiari eraso diote (irudietan ikus daiteke). Israelgo Armadak, bestalde, "eraso olde berri bat" iragarri du, Hezbollah talde xiitaren "azpiegituren aurka", Libano hegoaldean.
Iranen aurkako gerrarekin bat egiteko eskatu dio mundu osoari Netanyahuk
Gideon Saar Atzerri ministroak Araden salatu duenez, Iranek gerrako krimenak egin ditu azken 24 orduetan bertan, "jomuga militarrik" ez duten gune zibilei eraso eginda.
Irango zentral elektrikoak suntsitzeko mehatxua egin du Trumpek, Teheranek Ormuzko itsasartea 48 orduko epean irekitzen ez badu
Iranek esan du itsasartea irekita dagoela AEBrentzat eta Israelentzat izan ezik, eta ohartarazi du azpiegitura energetikoei, gatza kentzeko plantei eta AEBk eskualdean dituen informazio-teknologien zentroei eraso egingo diela, mehatxua betetzen badu.
Iranek misilak jaurti ditu 4.000 kilometrora, Indiako ozeanoan dagoen base militar baten kontra
Batek ere ez du jo AEBk eta Erresuma Batuak bertan duten basea. Izan ere, batek hegan zihoala huts egin du, eta bestea AEBko Armadako ontzi batek geldiarazi du. Hala ere, erasoak kezka sortu du Iranek irismen handiko jaurtigaiak dituela erakutsi baitu.