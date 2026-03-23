Trumpek bost egun atzeratu ditu zentral elektrikoen aurkako erasoak, Iranekin "elkarrizketa oso onak" izan ostean

"Azken bi egunetan" Iranekin gatazka "erabat konpontzeko" harremanak izan dituztela jakinarazi du AEBko presidenteak.

WASHINGTON (United States), 20/03/2026.- US President Donald J. Trump responds to a question from the news media as he walks to board Marine One on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, 20 March 2026. EFE/EPA/SHAWN THEW / POOL
Donald Trump AEBko presidenteak astelehen honetan jakinarazi duenez, Irango zentral elektrikoen aurkako "eraso militar oro bost egunez atzeratzea" agindu du, larunbatean Teherani 48 orduko ultimatuma eman ostean.

"Pozten nau jakinarazteak AEBk eta Iranek azken bi egunetan elkarrizketa oso onak eta eraikitzaileak izan dituztela", esan du Trumpek, sare sozialetan zabaldutako mezu batean.

"Aste osoan zehar jarraituko duten elkarrizketa sakon, zehatz eta eraikitzaile horien tonua eta zintzotasuna oinarri hartuta, Gerra Departamentuari – Defentsa Departamentuari erreferentzia eginez – agindu diot Irango zentral elektrikoen eta energia-azpiegituraren aurkako eraso militar guztiak bost egunez atzeratzeko, abian diren bileren eta elkarrizketen arrakastaren arabera", azaldu du.

Trumpek berak 48 orduko ultimatuma eman zion larunbatean Irani Ormuzeko itsasartea berriro irekitzeko, bestela herrialdeko zentral elektrikoei eraso egingo diela eta "erabateko suntsiketa" egongo dela esanez. "Iranen suntsipena erabatekoa izango da", esan zuen.

Horri erantzunez, Irango Guardia Iraultzaileak ohartarazi du "edozein mehatxuri erantzuteko prest" dagoela, eta azpimarratu du Trumpek mehatxua betez gero, Teheranek eraso egingo diela "erregimen okupatzailearen (Israel) zentralei eta base estatubatuarrak elektrizitatez hornitzen dituzten eskualdeko herrialdeetakoei", baita "AEBko akziodunak dituzten azpiegitura ekonomiko, industrial eta energetikoei" ere.

