Irango zentral elektrikoak suntsitzeko mehatxua egin du Trumpek, Teheranek Ormuzko itsasartea 48 orduko epean irekitzen ez badu
Iranek esan du itsasartea irekita dagoela AEBrentzat eta Israelentzat izan ezik, eta ohartarazi du azpiegitura energetikoei, gatza kentzeko plantei eta AEBk eskualdean dituen informazio-teknologien zentroei eraso egingo diela, mehatxua betetzen badu.
Ekialde Hurbileko tentsioaren gorakada beste fase batean sartu da Donald Trump AEBko presidenteak ultimatuma eman ostean. Izan ere, Trumpek mehatxu egin dio Irani azpiegitura energetikoari eraso egingo diela 48 orduko epean Ormuzko itsasartea erabat ireki ezean. Truth Social bidez zabaldutako mezu batean, agintariak ohartarazi du Washington prest dagoela Irango zentral elektriko guztiak suntsitzeko, horietako handienetatik hasita, itsas pasabide estrategiko horretan ontzien aurka egindako erasoei erantzunez.
"Iran mapatik ezabatu" duela esan du Etxe Zuriko buruak, AEBk Israelekin batera otsailaren 28an hasitako erasoaldiaren benetako eragina zalantzan jartzen duten analisten iritziei aurre egite aldera. Trumpek berretsi du su etena deitzeko inolako asmorik ez duela, lehentasuna Teheran mendean hartu arte presioari eustea delako.
Testuinguru horretan, Ormuzko itsasartea berriz irekitzea, ikuspegi militarretik, operazio "sinplea" dela esan zuen, baina nazioartearen laguntza beharko zuela iradoki zuen, eta NATO aipatu zuen horren harira.
Mehatxu horien aurrean, Iranek irmotasun mezu batekin erantzun du. Irango agintarien esanetan, Ormuzko itsasartea zabalik dago nazioarteko itsas trafikorako, baina argi utzi dute AEB eta Israel berme horretatik kanpo daudela. Ali Musavi Irango ordezkariak azpimarratu du bertatik nabiga daitekeela, Teheranekin segurtasunaren arloan koordinatuz gero, eta, aldi berean, Washingtoni eta Tel Avivi leporatu die eskualdeko egungo krisiaren erantzukizuna.
Iranen erantzunak, baina, kontraeraso esplizitua jaso du. Islamiar Errepublikaren Armadak adierazi duenez, bere instalazio elektrikoei eraso eginez gero, AEBk eskualdean dituen energia azpiegiturak joko ditu, baita gatza kentzeko plantak eta informazio-teknologiekin lotutako zentroak ere.
Tentsioaren gorakadaren lekuko da Israel ere. Bertako Armadaren esanetan, Irango misil batzuek herrialdearen erdialdea jo dute. Larrialdi taldeak zabaldu dituzte kaltetutako eremuetan.
Eraso horiekin batera, beste misil batzuek Dimona eta Arad (Israel hegoaldea) jo dituzte, eta 120 zauritu inguru utzi eta kezka handia sortu dute. Horri erantzunez, Israelek beste bonbardaketa olde bat egin du Teheranen.
Israel iparraldean, berriz, Hezbollahk atzo Libanotik jaurtitako misil batek ibilgailu bat jo zuen Misgav Am mugako herrian, eta gizon bat hil zuen.
Iranek misilak jaurti ditu 4.000 kilometrora, Indiako ozeanoan dagoen base militar baten kontra
Batek ere ez du jo AEBk eta Erresuma Batuak bertan duten basea. Izan ere, batek hegan zihoala huts egin du, eta bestea AEBko Armadako ontzi batek geldiarazi du. Hala ere, erasoak kezka sortu du Iranek irismen handiko jaurtigaiak dituela erakutsi baitu.
Ekialde Hurbila gerraren laugarren astean sartu da, eraso artean eta Ormuzko itsasarteari begira
Israelek eta Iranek bonbardaketak areagotu dituzte, munduko energia garraioari buruzko ziurgabetasuna handitzen ari den bitartean. AEBk merkatua ireki dio, aldi baterako, Irango petrolio gordinari, eta ez du argitu Ormuzen esku hartuko duen ala ez.
Israelgo Poliziak gas negar-eragilea erabiliz sakabanatu ditu Al Aksa meskitara hurbildu diren palestinarrak
Meskita hori musulmanentzat hirugarren garrantzitsuena da. Israelek sarbidea mugatuta dauka 2023ko urriaren 7an Hamasek erasoak egin zituenetik, baina Irango gerra hasi zenetik blokeoa nabarmenagoa da; beraz, fededun asko Jerusalemgo Hiri Zaharreko harresitik kanpo elkartu dira ramadanaren amaierako otoitzak elkarrekin egiteko.
Iranek Turkiari eta Omani eraso egin izana ukatu du Khameneik, eta Israelen "bandera faltsuko operazioak" direla ziurtatu du
Irango buruzagi gorenak "harreman hobeak" izateko eskatu die Afganistani eta Pakistani "musulmanen zatiketa saihesteko", "herrialde anaiak" direlako, eta bitartekari izateko prest agertu da.
Ekialdi Hurbilean izandako azken erasoek petrolio azpiegiturak eta garraioa izan dituzte helburu
Azken orduetan ugaritu egin dira petrolio azpiegituren eta garraioen aurkako erasoak. Iranek eta Qatarrek partekatzen duten gas plantaren aurkako erasoa egin du Israelek. Iranek gogor erantzun du, misil oldea jaurtiz Bahrain, Saudi Arabia, AEB, Kuwait eta Jerusalem aldera.
EBk premiazko neurriak eskatu ditu Irango gerraren eragin ekonomikoa geldiarazteko
Europako buruzagiek energiaren prezioari buruzko berehalako neurriak eskatu dizkiote Batzordeari, eta gatazka arintzearen alde agertu dira; zenbait herrialde Ormuzko itsasartera laguntza bidaltzeko prest agertu dira.
Petrolio-upelaren prezioa 113 dolarrera igo da, eta gasa % 30 garestitu, Qatarko energia-azpiegituren aurka abiatutako erasoen ondorioz
Ekialde Hurbileko gatazkak merkatuak astintzen jarraitzen du: Asiako burtsek behera egin dute gogor, eta Europakoetan eguna negatiboan hastea aurreikusten da, Europako Kontseiluaren bileraren zain.