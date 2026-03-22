Irango zentral elektrikoak suntsitzeko mehatxua egin du Trumpek, Teheranek Ormuzko itsasartea 48 orduko epean irekitzen ez badu

Iranek esan du itsasartea irekita dagoela AEBrentzat eta Israelentzat izan ezik, eta ohartarazi du azpiegitura energetikoei, gatza kentzeko plantei eta AEBk eskualdean dituen informazio-teknologien zentroei eraso egingo diela, mehatxua betetzen badu.

WASHINGTON (United States), 20/03/2026.- US President Donald J. Trump (R), with Secretary of State Marco Rubio (L), responds to a question from the news media as he walks to board Marine One on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, 20 March 2026. EFE/EPA/SHAWN THEW / POOL

Trump, Rubio ondoan duela. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Ekialde Hurbileko tentsioaren gorakada beste fase batean sartu da Donald Trump AEBko presidenteak ultimatuma eman ostean. Izan ere, Trumpek mehatxu egin dio Irani azpiegitura energetikoari eraso egingo diela 48 orduko epean Ormuzko itsasartea erabat ireki ezean. Truth Social bidez zabaldutako mezu batean, agintariak ohartarazi du Washington prest dagoela Irango zentral elektriko guztiak suntsitzeko, horietako handienetatik hasita, itsas pasabide estrategiko horretan ontzien aurka egindako erasoei erantzunez.

"Iran mapatik ezabatu" duela esan du Etxe Zuriko buruak, AEBk Israelekin batera otsailaren 28an hasitako erasoaldiaren benetako eragina zalantzan jartzen duten analisten iritziei aurre egite aldera. Trumpek berretsi du su etena deitzeko inolako asmorik ez duela, lehentasuna Teheran mendean hartu arte presioari eustea delako. 

Testuinguru horretan, Ormuzko itsasartea berriz irekitzea, ikuspegi militarretik, operazio "sinplea" dela esan zuen, baina nazioartearen laguntza beharko zuela iradoki zuen, eta NATO aipatu zuen horren harira.

Mehatxu horien aurrean, Iranek irmotasun mezu batekin erantzun du. Irango agintarien esanetan, Ormuzko itsasartea zabalik dago nazioarteko itsas trafikorako, baina argi utzi dute AEB eta Israel berme horretatik kanpo daudela. Ali Musavi Irango ordezkariak azpimarratu du  bertatik nabiga daitekeela, Teheranekin segurtasunaren arloan koordinatuz gero, eta, aldi berean, Washingtoni eta Tel Avivi leporatu die eskualdeko egungo krisiaren erantzukizuna.

Iranen erantzunak, baina, kontraeraso esplizitua jaso du. Islamiar Errepublikaren Armadak adierazi duenez, bere instalazio elektrikoei eraso eginez gero, AEBk eskualdean dituen energia azpiegiturak joko ditu, baita gatza kentzeko plantak eta informazio-teknologiekin lotutako zentroak ere. 

Tentsioaren gorakadaren lekuko da Israel ere. Bertako Armadaren esanetan, Irango misil batzuek herrialdearen erdialdea jo dute. Larrialdi taldeak zabaldu dituzte kaltetutako eremuetan.

Eraso horiekin batera, beste misil batzuek Dimona eta Arad (Israel hegoaldea) jo dituzte, eta 120 zauritu inguru utzi eta kezka handia sortu dute. Horri erantzunez, Israelek beste bonbardaketa olde bat egin du Teheranen.

Israel iparraldean, berriz, Hezbollahk atzo Libanotik jaurtitako misil batek ibilgailu bat jo zuen Misgav Am mugako herrian, eta gizon bat hil zuen.

