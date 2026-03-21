Ekialde Hurbila gerraren hirugarren astean sartu da, eraso artean eta Ormuzko itsasarteari begira

Israelek eta Iranek bonbardaketak areagotu dituzte, munduko energia garraioari buruzko ziurgabetasuna handitzen ari den bitartean. AEBk merkatua ireki dio aldi baterako Irango petrolio gordinari, eta ez du argitu Ormuzen esku hartuko duen ala ez.

BEIRUT (LÍBANO), 18/03/2026.- Vista e los destrozos causados en el centro de Beirut tras un bombardeo por parte de Israel poco después de que el ejército emitiera una orden de evacuación para el lugar. Al menos seis personas murieron y otras 24 resultaron heridas este miércoles en dos bombardeos israelíes contra edificios en Beirut, lo que eleva a siete el número de ataques ocurridos dentro de la capital desde el inicio de las hostilidades hace más de dos semanas. EFE / Edgar Gutiérrez

Israelek Beiruten egindako eraso baten ondorioak. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Ekialde Hurbila gerraren hirugarren astean sartu da, deseskalatzeko inolako itxurarik gabe, Israelen eta Iranen arteko erasoak areagotzen ari direnean, Ormuzko itsasartean arreta berezia jarrita.

Larunbat goizaldean, Israelek eraso gehiago egin ditu Beiruten eta Teheranen. Israelgo Defentsa Indarren hitzetan, lehen erasoak Hezbollah talde xiitaren posizioen aurka egin dituzte, Libanoko hiriburuko hegoaldeko hainbat auzotan.

Ordu batzuk geroago, "Irango erregimenaren jomugak" bonbardatzeko olde berri bat iragarri dute Teheranen eta herrialdeko beste hainbat tokitan, Isfahanen kasu.

Iranen erantzuna

Iranek AEBren eta Israelen interesen aurkako eraso koordinatu batekin erantzun die eraso horiei. Guardia Iraultzaileak esan du AEBren bost base militar bonbardatu dituela eta arrakasta izan duela Saudi Arabian, Arabiar Emirerri Batuetan, Kuwaiten, Iraken eta Bahrainen, eta eraso gehiago egin dituela Tel Aviven eta Haifan.

Herrialde horietako agintariek adierazi dutenez, droneak eta misilak atzeman dituzte azken egunotan. Testuinguru horretan, Abolfazl Shekarchi Irango bozeramaile militarrak ohartarazi du AEBko eta Israelgo kargudunak "munduko edozein lekutan" harrapatuko dituela.

Energia-krisia

Tentsio militarraren gorakadarekin batera, AEBko Gobernuak neurriak hartu ditu gerraren eragin ekonomikoari eusteko. AEBko Altxorraren Departamentuak baimena eman du, aldi baterako, itsasontzietan kargatutako Irango petrolioa salerosteko, energiaren prezioa egonkortu eta nazioarteko merkatura milioika upel gehitze aldera.

Saman Ghodousi Irango Petrolio Ministerioko bozeramailearen hitzetan, "herrialdeak ez du petrolio soberakinik nazioarteko beste merkatu batzuk hornitzeko", eta "erosleei itxaropena ematea eta merkatuaren psikologia kontrolatzen saiatzea" leporatu dio Washingtoni.

Donald Trump AEBko presidenteak adierazi duenez, aliatuek eskatuz gero soilik esku hartuko du nabigazioaren segurtasuna bermatzeko, baina balizko operazio hori "erraza" izango da Washingtonentzat.

Bestalde, Iran bide estrategiko horren inguruan duen jarrera zehazten saiatu da. Abbas Aragchi Atzerri ministroaren hitzetan, Teheranek ez du itsasartea itxi, baina mugak ezarri dizkie erasoetan parte hartu duten herrialdeetako ontziei. Horren arabera, bere herrialdea prest dago herrialde batzuetara joan-etorri segurua bermatzeko, baldin eta aldez aurretik koordinazioa badago.

EBk premiazko neurriak eskatu ditu Iranekiko gerraren eragin ekonomikoa geldiarazteko
Jameneik ukatu egin du Iran Turkiaren eta Omanen aurkako erasoen atzean dagoela, eta Israelen "bandera faltsua" dela esan du
Iran Israel Libano Ekialde Hurbila Munduko albisteak

