Oriente Próximo entra en su tercera semana de guerra con nuevos ataques y mirando al estrecho de Ormuz

Oriente Próximo ha entrado en su tercera semana de conflicto sin señales de desescalada, en un escenario marcado por la intensificación de los ataques cruzados entre Israel e Irán, y por la creciente preocupación internacional en torno al estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio energético mundial.

Durante la madrugada del sábado, Israel ha lanzado nuevas ofensivas tanto en Beirut como en Teherán. Según han confirmado las Fuerzas de Defensa de Israel, los primeros ataques iban dirigidos contra posiciones del grupo chií Hizbulá en varios barrios del sur de la capital libanesa, después de que el Ejército advirtiera previamente a la población civil de que debía “evacuar inmediatamente”.

Horas más tarde, las fuerzas israelíes han anunciado una nueva oleada de bombardeos contra “objetivos del régimen iraní” en Teherán, en una operación que se ha sumado a otras acciones reportadas en distintos puntos del país, como Isfahán. Desde el inicio de las hostilidades, los ataques israelíes han causado más de un millar de muertos en Irán, mientras organizaciones opositoras elevan la cifra total del conflicto a varios miles.

Respuesta de Irán

Por su parte, Irán ha respondido con una ofensiva coordinada contra intereses estadounidenses e israelíes en la región. La Guardia Revolucionaria ha asegurado haber bombardeado “con éxito” cinco bases militares de Estados Unidos situadas en países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak y Baréin, además de atacar ciudades israelíes como Tel Aviv y Haifa.

Las autoridades de varios de esos países han afirmado haber interceptado drones y misiles en los últimos días, en medio de una escalada que amplía el riesgo de regionalización del conflicto. En este contexto, el portavoz militar iraní, Abolfazl Shekarchi, ha advertido de que cargos estadounidenses e israelíes podrían convertirse en objetivo en “cualquier parte del mundo”.

Crisis energética

En paralelo al aumento de la tensión militar, Estados Unidos ha adoptado medidas para contener el impacto económico de la guerra. El Departamento del Tesoro autorizó temporalmente la compra y venta de petróleo iraní que permanece en transporte marítimo, con el objetivo de estabilizar los precios energéticos y añadir millones de barriles al mercado internacional.

Sin embargo, desde Teherán rechazaron la eficacia de la medida. El portavoz del Ministerio de Petróleo iraní, Saman Ghodousi, aseguró que el país “prácticamente no tiene excedente de crudo para abastecer otros mercados internacionales” y acusó a Washington de intentar “infundir esperanza a los compradores y controlar la psicología del mercado”.

La situación en el estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los principales focos de incertidumbre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país solo intervendrá para garantizar la seguridad de la navegación si así lo solicitan sus aliados, y calificó esa eventual operación como “sencilla” para Washington.

Por su parte, Irán ha tratado de matizar su postura sobre esta vía estratégica. El ministro de Exteriores, Abbas Aragchí, aseguró que Teherán no ha cerrado el estrecho, aunque sí ha impuesto restricciones a buques de países implicados en los ataques. Asimismo, afirmó que su país está dispuesto a garantizar el tránsito seguro a naciones como Japón si existe coordinación previa, en un intento de reducir la presión internacional sobre uno de los puntos clave del conflicto.