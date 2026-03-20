Jamenei niega que Irán esté tras los ataques a Turquía y Omán y habla de "falsa bandera" por parte de Israel
El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, ha rechazado este viernes la implicación del país asiático en los ataques efectuados sobre Omán y Turquía en el marco de la guerra en Oriente Próximo. En este contexto, Jamenei ha asegurado que se trata de operaciones de "falsa bandera" por parte de Tel Aviv.
"Este es un truco que el enemigo sionista utiliza para crear división entre la República Islámica y sus vecinos, mediante la táctica de la falsa bandera, y podría ocurrir también en otros países", ha agregado el líder supremo de Irán, tras destacar las "buenas relaciones" de Teherán con Doha y Ankara.
Jamenei ha presumido en su declaración que "el frente de Irán es mucho más grande que (la) mentalidad mezquina y tacaña" de Israel y Estados Unidos, mientras que ha hecho un llamamiento a la unidad de sus "compatriotas". "Como resultado de la singular unidad que se ha forjado entre vosotros, compatriotas, con todas las diferencias en orígenes religiosos, intelectuales, culturales y políticos, se ha producido una fractura en el enemigo", ha celebrado.
En su discurso a la comunidad islámica, leído en la cadena de radiodifusión estatal IRIB, en una jornada que pone fin al Ramadán, el nuevo líder supremo ha aprovechado para pedir a Afganistán y Pakistán, a quienes ha descrito como "países hermanos", que entablen "mejores relaciones (...) para evitar la división de la comunidad musulmana" y ha manifestado su voluntad de mediar para ello.
"Estoy dispuesto a tomar las medidas necesarias por mi parte", ha señalado, después de que las autoridades de los dos países hayan acordado una tregua provisional con motivo del fin de la festividad islámica.
Asimismo, Jamenei ha pedido "arrebatar la seguridad a enemigos internos y externos" tras la muerte del ministro de Inteligencia, Esmail Jatib, en un ataque del Ejército de Israel contra Teherán.
Mojtaba Jamenei fue nombrado el 8 de marzo por la Asamblea de Expertos como sucesor de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, asesinado el 28 de febrero en el inicio de la citada ofensiva. Desde entonces no hay grabaciones ni imágenes suyas y sus mensajes se han trasladado a través de comunicados escritos.
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