ORIENTE PRÓXIMO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Jamenei niega que Irán esté tras los ataques a Turquía y Omán y habla de "falsa bandera" por parte de Israel

El líder supremo de Irán ha pedido a Afganistán y Pakistán, a quienes ha descrito como "países hermanos", que entablen "mejores relaciones (...) para evitar la división de la comunidad musulmana" y ha manifestado su voluntad de mediar para ello.
El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei
El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Iranek Turkiari eta Omani eraso egin izana ukatu du Khameneik, eta Israelen "bandera faltsuko operazioa" dela ziurtatu du
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, ha rechazado este viernes la implicación del país asiático en los ataques efectuados sobre Omán y Turquía en el marco de la guerra en Oriente Próximo. En este contexto, Jamenei ha asegurado que se trata de operaciones de "falsa bandera" por parte de Tel Aviv.

"Este es un truco que el enemigo sionista utiliza para crear división entre la República Islámica y sus vecinos, mediante la táctica de la falsa bandera, y podría ocurrir también en otros países", ha agregado el líder supremo de Irán, tras destacar las "buenas relaciones" de Teherán con Doha y Ankara.

Jamenei ha presumido en su declaración que "el frente de Irán es mucho más grande que (la) mentalidad mezquina y tacaña" de Israel y Estados Unidos, mientras que ha hecho un llamamiento a la unidad de sus "compatriotas". "Como resultado de la singular unidad que se ha forjado entre vosotros, compatriotas, con todas las diferencias en orígenes religiosos, intelectuales, culturales y políticos, se ha producido una fractura en el enemigo", ha celebrado.

En su discurso a la comunidad islámica, leído en la cadena de radiodifusión estatal IRIB, en una jornada que pone fin al Ramadán, el nuevo líder supremo ha aprovechado para pedir a Afganistán y Pakistán, a quienes ha descrito como "países hermanos", que entablen "mejores relaciones (...) para evitar la división de la comunidad musulmana" y ha manifestado su voluntad de mediar para ello. 

"Estoy dispuesto a tomar las medidas necesarias por mi parte", ha señalado, después de que las autoridades de los dos países hayan acordado una tregua provisional con motivo del fin de la festividad islámica.

Asimismo, Jamenei ha pedido "arrebatar la seguridad a enemigos internos y externos" tras la muerte del ministro de Inteligencia, Esmail Jatib, en un ataque del Ejército de Israel contra Teherán.

Mojtaba Jamenei fue nombrado el 8 de marzo por la Asamblea de Expertos como sucesor de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, asesinado el 28 de febrero en el inicio de la citada ofensiva. Desde entonces no hay grabaciones ni imágenes suyas y sus mensajes se han trasladado a través de comunicados escritos.

Irán Oriente Próximo Estados Unidos Israel Internacional

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Muere una persona en los Alpes suizos tras precipitarse el teleférico en el que viajaba

La tragedia ha ocurrido este miércoles en la estación de esquí de Titlis, en el centro de Suiza y en la zona norte de los Alpes, cuando el compartimento se ha desenganchado y se ha caído ladera abajo. El fallecido era el único ocupante de la cabina. Según la Oficina Federal de Meteorología y Climatología suiza, en el momento del accidente había un peligro moderado de viento y ráfagas de entre 100 y 130 km/h. 
HAVANA (Cuba), 13/03/2026.- A handout photo made available by the Office of the President of Cuba showing Cuban President Miguel Diaz-Canel speaking during a press conference in Havana, Cuba, 13 March 2026. The Cuban government stated that the island 'has not relinquished its sovereign right to receive oil supplies', amid a severe energy crisis and an oil embargo imposed by the US since January, which has led to increased power outages. (La Habana) EFE/EPA/ALEJANDRO AZCUY / CUBA PRESIDENT OFFICE / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Díaz-Canel afirma que Cuba resistirá pese a la "feroz guerra económica" que EE. UU. usa como "castigo colectivo"

La ONU alerta del impacto de la escasez de combustible sobre "el acceso de la población a servicios esenciales" en Cuba y del retraso y encarecimiento de entrega de suministros humanitarios como consecuencia de dicha escasez. Advierte además de que "la basura sin recoger se está acumulando" en la capital, La Habana, que "la calidad del aire se ha deteriorado por la quema de residuos y madera para cocinar" y que, "debido a la falta de electricidad, no se llevaron a cabo 50 000 cirugías en febrero".
Cargar más
Publicidad
X