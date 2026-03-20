EBk premiazko neurriak eskatu ditu Irango gerraren eragin ekonomikoa geldiarazteko
Europako buruzagiek energiaren prezioari buruzko berehalako neurriak eskatu dizkiote Batzordeari, eta gatazka arintzearen alde agertu dira; zenbait herrialde Ormuzeko itsasartera laguntza bidaltzeko prest agertu dira
Europar Batasuneko estatuburuek eta gobernuburuek Irango gerrak erangidako ondorioei aurre egiteko berehalako neurriak proposatzeko eskatu diote Europako Batzordeari. 27ek energiaren garestitzeak eragindako kezka ardatz izan duen goi-bilera egin dute Bruselan.
Komunikatu bateratuan, 27ek gatazkari buruzko jarrera irmoa saihestu dute. Azpimarratu dute ez dela Europaren gerra bat, eta alde guztiei dei egin diete nazioarteko zuzenbidea errespeta dezaten. Gainera, gatazka arintzearen beharra azpimarratu dute, Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak esandakoaren ildotik.
Hala ere, Alemania, Frantzia, Italia edo Erresuma Batua bezalako herrialdeak prest agertu dira Ormuzeko itsasartera laguntza bidaltzeko beharrezko baldintzak betetzen direnean. Ekimena ondo hartu dute estatu kide guztiek.
Arlo ekonomikoan, agintariek Emmanuel Macron Frantziako presidenteak energia eta ur azpiegituren aurkako erasoak eteteko egindako proposamena babestu dute, prezioen igoera larriagotzeko arriskua baitago. Hori horrela, energiaren kostuari buruzko aldi baterako neurri zehatzak aurkezteko eskatu diote Batzordeari.
Gainera, erregaien garestitzeari eusteko eta elektrizitatea merkatzeko "atzerapenik gabeko" erantzuna eskatu dute, eta "aldi baterako neurri zehatzak" hartzea. Gatazkaren eragina herritarrengan eta enpresetan berehalakoa dela ohartarazi dute.
Hogeita zazpiek neurriak eskatu dizkiote Bruselari, prezio elektrikoen alderdi guztietan jarduteko eta epe laburrera beherapen bat errazteko eskatu dute. Beti ere, herrialde bakoitzaren egoera kontuan hartuta.
Energia-eztabaidak agerian utzi du estatu kideen artean zatiketak izan direla emisioen merkataritza-sistemari buruz, eta energia-fakturan eragina duten faktoreetako bat dela adierazi dute. Uztailean berrikusiko dute gaia, aurreikusita zegoen moduan, baina Italia, Polonia edo Alemania bezalako herrialdeek doikuntzak defendatu dituzte, eta Espainia edo Portugalek sistema hori indartzearen alde egin dute, energia-trantsizioa arriskuan ez jartzeko.
Bestalde, goi-bilerak agerian utzi ditu Ukrainaren inguruko zatiketak ere. Liderren presioa ez da nahikoa izan 90.000 milioi euroko mailegua desblokeatzeko, eta Antonio Costa Europako Kontseiluko presidenteak Hungariari leporatu dio blokeoa mantentzea. Hungariak eta Eslovakiak ez dute Ukrainari babesa emateko agiria sinatu, eta Volodímir Zelenski presidenteak energia hornidurari eusteko konpromisoa berretsi du.
Ekialdi Hurbilean izandko azken erasoek petrolio azpiegiturak eta garraioa izan dituzte helburu
Ugaritu egin dira azken orduetan petrolio azpiegituren eta garraioen aurkako erasoak. Israelek erasoa egin du Iranek eta Katarrek partekatzen duten gas plantaren aurka. Iranek gogor erantzun du, misil-oldea jaurtiz Bahrain, Saudi Arabia, Arabiar Emirerri Batuak, Kuwait, eta Jerusalemen aurka.
Emakume bat hil da Suitzako Alpeetan, bera zegoen teleferikoko kabina maldan behera erorita
Ezbeharra izan da asteazken honetan Titliseko eski estazioan, Suitzako erdialdean. Teleferikoa lokabe geratu da, eta maldan behera erori da. Hildakoa zen kabinako bidaiari bakarra. Suitzako Meteorologia Bulego Federalaren arabera, istripuaren unean 100 eta 130 km/h arteko haize-ufadak zeuden.
Txertoak agortu dira eta farmaziak gainezka daude Erresuma Batuan, meningitis-agerraldi baten ondorioz
Kezka zabaldu da Erresuma Batuan. Unibertsitate-ikasleak biltzen diren Canterburyko diskoteka batean hasi da agerraldia. Dagoeneko bi pertsona hil dira, eta gutxienez 20 kutsatu dira.
Petrolio-upelaren prezioa 113 dolarrera igo da, eta gasa % 30 garestitu, Qatarko energia-azpiegituren aurka abiatutako erasoen ondorioz
Ekialde Hurbileko gatazkak merkatuak astintzen jarraitzen du: Asiako burtsek behera egin dute gogor, eta Europakoetan eguna negatiboan hastea aurreikusten da, Europako Kontseiluaren bileraren zain.
Israelek eta Estatu Batuek eraso egin diote Iranek eta Qatarrek duten munduko gas aztarnategi handienari
Iranek ohartarazi du bere azpiegitura energetikoaren aurkako erasoek "ondorio kontrolaezinak" ekar ditzaketela, eta egoera are gehiago zaildu eta mundu osoari kalte egin diezaioketela.
Diaz-Canelek esan du Kubak "eutsi" egingo diola "AEBk zigor kolektibo" gisa erabiltzen duen "gerra ekonomiko basatiari"
Nazio Batuen Erakundeak (NBE) ohartarazi du erregai-eskasiak Kubako "funtsezko zerbitzuak" kaltetzen dituela, eta hornidura humanitarioen entregak atzeratzen eta hornigaiak garestitzen ari direla. Gainera, ohartarazi du "bildu gabeko zaborra pilatzen" ari dela hiriburuan, Habanan, "airearen kalitatea okerrera" doala "hondakinak eta janaria prestatzeko zura erretzen delako", eta "elektrizitate faltagatik 50.000 ebakuntza egin gabe" geratu zirela otsailean, besteak beste.
Irango zentral nuklear bati eraso egin diotela salatu du NBEk
Oraingoz, ez dute biktimen ezta kalteen berririk eman. Energia Atomikoaren Nazioarteko Erakundeak Ekialde Hurbileko gatazka baretzeko deia egin du, istripu nuklearrak gertatzeko arriskua saihesteko.
Iranek misilekin eraso egin du Tel Aviven aurka, Ali Larijaniren hilketaren mendeku gisa
Irango Guardia Iraultzailearen esanetan, "100 helburu militar eta segurtasun helburu baino gehiago" jo dituzte, erasoan Israelgo aireko defentsa sistemak gaindituta.
Iranek baieztatu du Ali Larijani Segurtasun Nazionaleko Kontseilu Goreneko idazkaria hil duela Israelek
Martxoaren hasieran Khamenei aiatola hil zutenetik, Larijani Irango buruzagi garrantzitsuenetakoa zen. Halaber, eraso berean Golamreza Soleimani Basij indar paramilitarreko buruzagia hil dutela baieztatu du Irango Guardia Iraultzaileak. Hilketa horien aurrean, Irango agintari politiko eta militarrek "mendekua" agindu dute.