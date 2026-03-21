Iranek misilak jaurti ditu 4.000 kilometrora, Indiako Ozeanoan, dagoen base militar baten kontra
Bakar batek ez du jo AEBk eta Erresuma Batuek erdizka duten basea. Izan ere, batek hegaldi betean egin du huts, eta bestea AEBko Armadako ontzi batek geldiarazi du. Hala ere, erasoak kezka sortu du Irango armamentuak duen irismen handia dela eta.
Iranek bi misil jaurti ditu AEBk eta Erresuma Batuak Diego Garcia uhartean, Indiako Ozeanoan, duten base militarraren kontra, baina bakar batek ez du eremua jo.
The Wall Street Journal AEBko egunkariak zabaldu du berria, eta bi herrialdeetako iturriek baieztatu dute gerora. Horren arabera, misiletako batek kale egin du hegaldian, eta AEBko Armadaren ontzi batek geldiarazi du bestea.
AEBk atzerrian egiten dituen operazioetarako gune estrategikoa da Diego Garcia basea, eta Irango kostaldetik ia 4.000 kilometrora dago. Orain arte, gehienez jota 2.000-2.500 kilometrora hel zitezkeen misilak bota ditu Iranek. Erasoak kezka sortu du AEBko eta Erresuma Batuko analisten artean, eta Defentsa Ministerio britainiarrak "arriskutsutzat" jo du.
Gaur bete dira, hain justu, hiru aste AEBk eta Israelek Iranen kontrako oldarraldia hasi zutena. Halaber, azken orduetan Erresuma Batuak bere baseak erabiltzeko baimena eman dio AEBri.
Irango agintariek egindako azken kontaketaren arabera, 1.200 pertsona baino gehiago hil dira Israelen eta AEBren erasoaldiaren ondorioz; Human Rights Activists in Iran gobernuz kanpoko erakundearen arabera, ordea, 3.000tik gora dira hildakoak, gehienak zibilak. Libanon ere puztuta dago biktimen kopurua; Israelek martxoaren 2an ekin zion Hezbollah milizia xiita libanoarraren kontrako oldarraldiari, eta ordutik 1.021 pertsona hil eta 2641 zauritu ditu.
Ekialde Hurbila gerraren laugarren astean sartu da, eraso artean eta Ormuzko itsasarteari begira
Israelek eta Iranek bonbardaketak areagotu dituzte, munduko energia garraioari buruzko ziurgabetasuna handitzen ari den bitartean. AEBk merkatua ireki dio aldi baterako Irango petrolio gordinari, eta ez du argitu Ormuzen esku hartuko duen ala ez.
Israelgo Poliziak gas negar-eragilea erabiliz sakabanatu ditu Al Aksa meskitara hurbildu diren palestinarrak
Meskita hori musulmanentzat hirugarren garrantzitsuena da. Israelek sarbidea mugatuta dauka 2023ko urriaren 7an Hamasek erasoak egin zituenetik, baina Irango gerra hasi zenetik blokeoa nabarmenagoa da; beraz, fededun asko Jerusalemgo Hiri Zaharreko harresitik kanpo elkartu dira ramadanaren amaierako otoitzak elkarrekin egiteko.
Iranek Turkiari eta Omani eraso egin izana ukatu du Khameneik, eta Israelen "bandera faltsuko operazioak" direla ziurtatu du
Irango buruzagi gorenak "harreman hobeak" izateko eskatu die Afganistani eta Pakistani "musulmanen zatiketa saihesteko", "herrialde anaiak" direlako, eta bitartekari izateko prest agertu da.
Ekialdi Hurbilean izandako azken erasoek petrolio azpiegiturak eta garraioa izan dituzte helburu
Azken orduetan ugaritu egin dira petrolio azpiegituren eta garraioen aurkako erasoak. Iranek eta Qatarrek partekatzen duten gas plantaren aurkako erasoa egin du Israelek. Iranek gogor erantzun du, misil oldea jaurtiz Bahrain, Saudi Arabia, AEB, Kuwait eta Jerusalem aldera.
EBk premiazko neurriak eskatu ditu Irango gerraren eragin ekonomikoa geldiarazteko
Europako buruzagiek energiaren prezioari buruzko berehalako neurriak eskatu dizkiote Batzordeari, eta gatazka arintzearen alde agertu dira; zenbait herrialde Ormuzko itsasartera laguntza bidaltzeko prest agertu dira.
Emakume bat hil da Suitzako Alpeetan, bera zegoen teleferikoko kabina maldan behera erorita
Ezbeharra izan da asteazken honetan Titliseko eski estazioan, Suitzako erdialdean. Teleferikoa lokabe geratu da, eta maldan behera erori da. Hildakoa zen kabinako bidaiari bakarra. Suitzako Meteorologia Bulego Federalaren arabera, istripuaren unean 100 eta 130 km/h arteko haize-ufadak zeuden.
Txertoak agortu dira eta farmaziak gainezka daude Erresuma Batuan, meningitis-agerraldi baten ondorioz
Kezka zabaldu da Erresuma Batuan. Unibertsitate-ikasleak biltzen diren Canterburyko diskoteka batean hasi da agerraldia. Dagoeneko bi pertsona hil dira, eta gutxienez 20 kutsatu dira.
Petrolio-upelaren prezioa 113 dolarrera igo da, eta gasa % 30 garestitu, Qatarko energia-azpiegituren aurka abiatutako erasoen ondorioz
Ekialde Hurbileko gatazkak merkatuak astintzen jarraitzen du: Asiako burtsek behera egin dute gogor, eta Europakoetan eguna negatiboan hastea aurreikusten da, Europako Kontseiluaren bileraren zain.
Israelek eta Estatu Batuek eraso egin diote Iranek eta Qatarrek duten munduko gas aztarnategi handienari
Iranek ohartarazi du bere azpiegitura energetikoaren aurkako erasoek "ondorio kontrolaezinak" ekar ditzaketela, eta egoera are gehiago zaildu eta mundu osoari kalte egin diezaioketela.