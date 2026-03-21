GERRA EKIALDE HURBILEAN
Iranek misilak jaurti ditu 4.000 kilometrora, Indiako Ozeanoan, dagoen base militar baten kontra

Bakar batek ez du jo AEBk eta Erresuma Batuek erdizka duten basea. Izan ere, batek hegaldi betean egin du huts, eta bestea AEBko Armadako ontzi batek geldiarazi du. Hala ere, erasoak kezka sortu du Irango armamentuak duen irismen handia dela eta. 

(Foto de ARCHIVO) Base militar británica-estadounidense en Diego Garcia (Océano Índico)

Bonbardatzaile britainiar bat, Diego Garciaren basean. Artxiboko argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Iranek bi misil jaurti ditu AEBk eta Erresuma Batuak Diego Garcia uhartean, Indiako Ozeanoan, duten base militarraren kontra, baina bakar batek ez du eremua jo. 

The Wall Street Journal AEBko egunkariak zabaldu du berria, eta bi herrialdeetako iturriek baieztatu dute gerora. Horren arabera, misiletako batek kale egin du hegaldian, eta AEBko Armadaren ontzi batek geldiarazi du bestea. 

AEBk atzerrian egiten dituen operazioetarako gune estrategikoa da Diego Garcia basea, eta Irango kostaldetik ia 4.000 kilometrora dago. Orain arte, gehienez jota 2.000-2.500 kilometrora hel zitezkeen misilak bota ditu Iranek. Erasoak kezka sortu du AEBko eta Erresuma Batuko analisten artean, eta Defentsa Ministerio britainiarrak "arriskutsutzat" jo du. 

Gaur bete dira, hain justu, hiru aste AEBk eta Israelek Iranen kontrako oldarraldia hasi zutena. Halaber, azken orduetan Erresuma Batuak bere baseak erabiltzeko baimena eman dio AEBri. 

Irango agintariek egindako azken kontaketaren arabera, 1.200 pertsona baino gehiago hil dira Israelen eta AEBren erasoaldiaren ondorioz; Human Rights Activists in Iran gobernuz kanpoko erakundearen arabera, ordea, 3.000tik gora dira hildakoak, gehienak zibilak. Libanon ere puztuta dago biktimen kopurua; Israelek martxoaren 2an ekin zion Hezbollah milizia xiita libanoarraren kontrako oldarraldiari, eta ordutik 1.021 pertsona hil eta 2641 zauritu ditu. 

Ekialde Hurbila Iran Erresuma Batua Munduko albisteak

