Irán lanza misiles contra una base militar británica-estadounidense en el Océano Índico, a 4000 kilómetros
Irán ha lanzado dos misiles contra la base militar que EE.UU. y Reino Unido tienen en la isla Diego García, situada en el Océano Indico, aunque ninguno de los dos proyectiles ha logrado impactar contra el complejo militar.
Según ha avanzado este sábado el diario norteamericano The Wall Street Journal, uno de los misiles ha fallado en pleno vuelo y el otro ha sido interceptado por un buque de la Armada estadounidense.
La base Diego García, un enclave estratégico para las operaciones estadounidenses en el extranjero, se encuentra a casi 4000 kilómetros de las costas iraníes. Hasta el momento, Irán había desvelado un abanico de misiles con un rango máximo de entre 2500 y 2000 kilómetros de alcance.
Este ataque se produce horas después de que Reino Unido haya dado autorización al Ejército estadounidense para usar sus bases en el marco del conflicto en Oriente Próximo y cuando se cumplen tres semanas del comienzo de la ofensiva contra Irán. El Ministerio británico de Defensa ha condenado los ataques y los ha calificado de "peligrosos".
El régimen de los ayatolás ha confirmado en su último balance más de 1200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado a más de 3000 los fallecidos, en su mayoría civiles. Además, los ataques iniciados por Israel el 2 de marzo contra la milicia chií libanesa Hizbulá han causado a 1021 víctimas mortales y 2641 los heridos, según el último recuento.
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