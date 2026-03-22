Trump amenaza con destruir las centrales eléctricas iraníes si Teherán no abre el estrecho de Ormuz en 48 horas

La escalada de tensión en Oriente Próximo ha entrado en una nueva fase tras el ultimátum lanzado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó directamente a Irán con atacar su infraestructura energética si no reabre completamente el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas. En un mensaje difundido a través de Truth Social, el mandatario advirtió que Washington está dispuesto a destruir las centrales eléctricas iraníes, comenzando por la mayor de ellas, en respuesta a los ataques contra buques en este estratégico corredor marítimo.

El jefe de la Casa Blanca elevó aún más el tono al asegurar que Estados Unidos ya ha “borrado a Irán del mapa”, desestimando las evaluaciones de analistas que cuestionan el alcance real de la ofensiva iniciada junto a Israel el pasado 28 de febrero. Trump defendió que la campaña militar avanza incluso “semanas por delante de lo previsto” y reiteró su falta de interés en un alto el fuego, insistiendo en que la prioridad es mantener la presión hasta doblegar a Teherán.

En este contexto, presentó la reapertura del estrecho de Ormuz como una operación “sencilla” desde el punto de vista militar, aunque sugirió que requeriría apoyo internacional, señalando a la OTAN por su supuesta falta de determinación.

Frente a estas amenazas, Irán ha respondido con un mensaje de firmeza y desafío. Las autoridades iraníes aseguran que el estrecho de Ormuz continúa abierto al tráfico marítimo internacional, pero han dejado claro que Estados Unidos e Israel quedan excluidos de esta garantía. El representante iraní ante la Organización Marítima Internacional, Ali Musavi, subrayó que la navegación es posible siempre que exista coordinación con Teherán en materia de seguridad, al tiempo que responsabilizó a Washington y a Tel Aviv de la actual crisis en la región.

En paralelo, la respuesta iraní ha incorporado advertencias explícitas de represalia. El Ejército de la República Islámica ha señalado que, si sus instalaciones eléctricas son atacadas, responderá golpeando infraestructuras energéticas estadounidenses en la región, así como plantas de desalinización y sistemas tecnológicos. Estas amenazas se producen mientras la Guardia Revolucionaria intensifica sus acciones en el golfo Pérsico, reivindicando ataques contra buques como parte de su estrategia de presión tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel.