Irán rechaza la propuesta de paz estadounidense, por "excesiva"
Irán ha rechazado este miércoles una propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra lanzada el pasado 28 de febrero, afirmando que se trata de una posición "excesiva", que evidencia la falta de voluntad de Washington para llegar a un pacto, y reiterar que Teherán pondrá las "condiciones" al cese de las hostilidades.
Según informa el canal estatal iraní Press TV, citando a un alto funcionario político y de seguridad con conocimiento sobre los contactos, Irán ha recibido una propuesta de parte de Estados Unidos, que ha activado contactos a través de diversos canales diplomáticos. De todos modos, para la República Islámica las propuestas son "excesivas" y no se corresponden con la realidad en el terreno.
"Irán pondrá fin a la guerra cuando decida hacerlo y cuando se cumplan sus propias condiciones", ha asegurado el citado funcionario, que ha indicado que Teherán ha comunicado a todos los intermediarios que un alto el fuego está condicionado a la aceptación de todas sus condiciones.
"No se celebrarán negociaciones antes de eso", ha indicado, en alusión a los distintos aspectos para pactar un alto el fuego e insistir en que las represalias de Irán continuarán hasta que se cumplan las condiciones iraníes.
Las autoridades iraníes vienen insistiendo en que Estados Unidos e Israel deben parar la "agresión y asesinatos" contra Irán, además de mecanismos concretos para que no se repita el ataque contra Teherán, así como reparaciones de guerra y el reconocimiento de todos los actores internacionales de la autoridad iraní sobre el estrecho de Ormuz.
Las autoridades de Pakistán se han ofrecido a "acoger" unas "conversaciones significativas" entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra desatada en Oriente Próximo. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, ha apuntado a que podría facilitar conversaciones "concluyentes que permitan una solución integral al conflicto en curso".
Junto a Pakistán, otros actores como Turquía y Omán han multiplicado los contactos diplomáticos toda vez que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cambiado de marcha en el conflicto en Irán y se abre ahora a relanzar un proceso de negociación con la República Islámica para estudiar una salida diplomática a la guerra.
Tras desvelar "conversaciones muy sólidas" con Irán los últimos días y subrayar que hay un "importante" consenso sobre los puntos para un eventual pacto con Teherán que ponga fin a la guerra, Trump ha insistido en lanzar negociaciones que pasarían por que la República Islámica renuncie explícitamente a poseer armas nucleares una vez apuntó que el acuerdo podía ser inminente.
Del lado iraní vienen rechazando que se estén produciendo negociaciones con Washington y el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, atribuyó el anuncio del presidente estadounidense sobre un inminente acuerdo a un intento de "manipular" el precio del petróleo.
Te puede interesar
El bloque de izquierdas de la primera ministra Frederiksen gana en Dinamarca, pero necesitará pactar
Los Moderados, con 14 escaños, deberán decidir si apoyan a las formaciones de izquierdas (84 escaños) o al bloque de derechas (77 escaños).
The New York Times desvela un plan de 15 puntos de EE. UU. a Irán para poner fin a la guerra
El plan incluiría desmantelar el programa nuclear iraní y reabrir el estrecho de Ormuz, mientras Teherán niega negociaciones directas con Washington y mantiene la ofensiva contra Israel y bases estadounidenses.
Estados Unidos planea enviar 3000 soldados a Oriente Próximo
Según varios medios, la Administración Trump planea enviar a la 82ª Brigada Aerotransportada a Oriente Próximo para apoyar el operativo militar contra Irán.
Israel asegura que controlará "una zona de seguridad" en el sur de Líbano hasta el río Litani
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha señalado que cientos de miles de residentes del sur de Líbano que han sido evacuados hacia el norte no regresarán al sur del río Litani hasta que no se garantice la seguridad para los residentes del norte (de Israel).
Bruselas pide a Hungría explicaciones sobre las "preocupantes" informaciones sobre filtraciones a Rusia
Hungría niega que esté informando a Rusia sobre los asuntos internos de la UE y tacha de "noticias falsas" y "mentiras" las recientes informaciones periodísticas al respecto.
La Unión Europea y Australia firman un acuerdo de libre comercio tras casi una década de negociaciones
El pacto eliminará aranceles por valor de 1000 millones de euros para la UE. En paralelo, ambas partes también han anunciado una nueva asociación en seguridad y defensa.
Al menos 66 muertos y 70 heridos tras estrellarse un avión militar en el sur de Colombia
La aeronave C-130 Hércules estaba haciendo la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís, transportando personal del Ejército cuando se ha estrellado con 128 personas a bordo.
La Comisión Europea ve “competencia nacional” los requisitos lingüísticos en el acceso al empleo en la sanidad vasca
Bruselas ha respondido así a una iniciativa presentada por un ciudadano español que denunciaba que la exigencia de euskera en el acceso a plazas públicas sanitarias puede constituir una barrera desproporcionada para profesionales cualificados y afectar a la calidad de la atención.
Trump pospone cinco días los ataques a centrales eléctricas tras "conversaciones muy buenas" con Irán
Asegura que durante "los últimos dos días" hubo contactos con Irán para "una resolución completa y total" del conflicto. El Ministerio de Exteriores iraní ha admitido que Washington ha contactado con ellos pero ha negado que haya habido negociaciones.