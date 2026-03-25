Irán rechaza la propuesta de paz estadounidense, por "excesiva"

Irán ha rechazado este miércoles una propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra lanzada el pasado 28 de febrero, afirmando que se trata de una posición "excesiva", que evidencia la falta de voluntad de Washington para llegar a un pacto, y reiterar que Teherán pondrá las "condiciones" al cese de las hostilidades.

Según informa el canal estatal iraní Press TV, citando a un alto funcionario político y de seguridad con conocimiento sobre los contactos, Irán ha recibido una propuesta de parte de Estados Unidos, que ha activado contactos a través de diversos canales diplomáticos. De todos modos, para la República Islámica las propuestas son "excesivas" y no se corresponden con la realidad en el terreno.

"Irán pondrá fin a la guerra cuando decida hacerlo y cuando se cumplan sus propias condiciones", ha asegurado el citado funcionario, que ha indicado que Teherán ha comunicado a todos los intermediarios que un alto el fuego está condicionado a la aceptación de todas sus condiciones.

"No se celebrarán negociaciones antes de eso", ha indicado, en alusión a los distintos aspectos para pactar un alto el fuego e insistir en que las represalias de Irán continuarán hasta que se cumplan las condiciones iraníes.

Las autoridades iraníes vienen insistiendo en que Estados Unidos e Israel deben parar la "agresión y asesinatos" contra Irán, además de mecanismos concretos para que no se repita el ataque contra Teherán, así como reparaciones de guerra y el reconocimiento de todos los actores internacionales de la autoridad iraní sobre el estrecho de Ormuz.

Las autoridades de Pakistán se han ofrecido a "acoger" unas "conversaciones significativas" entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra desatada en Oriente Próximo. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, ha apuntado a que podría facilitar conversaciones "concluyentes que permitan una solución integral al conflicto en curso".

Junto a Pakistán, otros actores como Turquía y Omán han multiplicado los contactos diplomáticos toda vez que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cambiado de marcha en el conflicto en Irán y se abre ahora a relanzar un proceso de negociación con la República Islámica para estudiar una salida diplomática a la guerra.

Tras desvelar "conversaciones muy sólidas" con Irán los últimos días y subrayar que hay un "importante" consenso sobre los puntos para un eventual pacto con Teherán que ponga fin a la guerra, Trump ha insistido en lanzar negociaciones que pasarían por que la República Islámica renuncie explícitamente a poseer armas nucleares una vez apuntó que el acuerdo podía ser inminente.

Del lado iraní vienen rechazando que se estén produciendo negociaciones con Washington y el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, atribuyó el anuncio del presidente estadounidense sobre un inminente acuerdo a un intento de "manipular" el precio del petróleo.