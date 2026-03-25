Guerra en Oriente Medio
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Irán rechaza la propuesta de paz estadounidense, por "excesiva"

Las autoridades iraníes vienen insistiendo en que Estados Unidos e Israel deben parar la "agresión y asesinatos" contra Irán, además de mecanismos concretos para que no se repita el ataque contra Teherán, entre otros.
(Foto de ARCHIVO) Un hombre sujeta un cartel con la imagen del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, junto a su padre, Alí Jamenei, asesinado en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático (archivo) Europa Press/Contacto/Sobhan Farajvan 09/3/2026
Un hombre sujetando la imagen del nuevo líder supremo iraní. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Iranek errefusatu egin du AEBk egindako bake proposamena, "gehiegizkoa" dela iritzita
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Irán ha rechazado este miércoles una propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra lanzada el pasado 28 de febrero, afirmando que se trata de una posición "excesiva", que evidencia la falta de voluntad de Washington para llegar a un pacto, y reiterar que Teherán pondrá las "condiciones" al cese de las hostilidades.

Según informa el canal estatal iraní Press TV, citando a un alto funcionario político y de seguridad con conocimiento sobre los contactos, Irán ha recibido una propuesta de parte de Estados Unidos, que ha activado contactos a través de diversos canales diplomáticos. De todos modos, para la República Islámica las propuestas son "excesivas" y no se corresponden con la realidad en el terreno.

"Irán pondrá fin a la guerra cuando decida hacerlo y cuando se cumplan sus propias condiciones", ha asegurado el citado funcionario, que ha indicado que Teherán ha comunicado a todos los intermediarios que un alto el fuego está condicionado a la aceptación de todas sus condiciones.

"No se celebrarán negociaciones antes de eso", ha indicado, en alusión a los distintos aspectos para pactar un alto el fuego e insistir en que las represalias de Irán continuarán hasta que se cumplan las condiciones iraníes.

Las autoridades iraníes vienen insistiendo en que Estados Unidos e Israel deben parar la "agresión y asesinatos" contra Irán, además de mecanismos concretos para que no se repita el ataque contra Teherán, así como reparaciones de guerra y el reconocimiento de todos los actores internacionales de la autoridad iraní sobre el estrecho de Ormuz.

Las autoridades de Pakistán se han ofrecido a "acoger" unas "conversaciones significativas" entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra desatada en Oriente Próximo. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, ha apuntado a que podría facilitar conversaciones "concluyentes que permitan una solución integral al conflicto en curso".

Junto a Pakistán, otros actores como Turquía y Omán han multiplicado los contactos diplomáticos toda vez que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cambiado de marcha en el conflicto en Irán y se abre ahora a relanzar un proceso de negociación con la República Islámica para estudiar una salida diplomática a la guerra.

Tras desvelar "conversaciones muy sólidas" con Irán los últimos días y subrayar que hay un "importante" consenso sobre los puntos para un eventual pacto con Teherán que ponga fin a la guerra, Trump ha insistido en lanzar negociaciones que pasarían por que la República Islámica renuncie explícitamente a poseer armas nucleares una vez apuntó que el acuerdo podía ser inminente.

Del lado iraní vienen rechazando que se estén produciendo negociaciones con Washington y el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, atribuyó el anuncio del presidente estadounidense sobre un inminente acuerdo a un intento de "manipular" el precio del petróleo. 

Oriente Próximo Irán Estados Unidos Internacional

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X