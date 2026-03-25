Gerra Ekialde Ertainean
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Iranek errefusatu egin du AEBk egindako bake proposamena, "gehiegizkoa" dela iritzita

Irango agintariek behin eta berriz esan dute Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako "erasoa eta hilketak" gelditu behar dituztela, baita Teheranen aurkako erasoa ez errepikatzeko mekanismo zehatzak garatu ere, besteak beste.

09/3/2026

Gizon bat Irango buruzagi goren berriaren irudia eusten. Argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Iranek errefusatu egin du AEBk otsailaren 28an abiatutako gerrari amaiera emateko egindako proposamena, eta adierazi du "gehiegizko" jarrera dela, eta agerian uzten duela Washingtonek ez duela borondaterik akordio batera iristeko. Era berean, berretsi du Teheranek "baldintzak" jarriko dituela liskarrak eteteko.

Press TV Irango telebista kateak jakinarazi duenez, goi mailako funtzionario politiko bat aipatuta, Iranek AEBren proposamen bat jaso du, eta hainbat kanal diplomatikoren bidez kontaktuak aktibatu ditu. Nolanahi ere, Errepublika Islamikoarentzat proposamenak "gehiegizkoak" dira eta ez datoz bat tokian tokiko errealitatearekin.

"Iranek gerrari amaiera emango dio hori egitea erabakitzen duenean eta bere baldintza propioak betetzen direnean", adierazi du funtzionarioak, eta Teheranek bitartekari guztiei jakinarazi die su-etena baldintza guztiak onartzearen baldintzapean dagoela.

"Ez da negoziaziorik egingo hori baino lehen", adierazi du, su-etena adosteko alderdiei erreferentzia eginez, eta Iranen errepresaliek Irango baldintzak bete arte jarraituko dutela azpimarratu du.

Irango agintariek behin eta berriz esan dute Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako "erasoa eta hilketak" gelditu behar dituztela, Teheranen aurkako erasoa ez errepikatzeko mekanismo zehatzak aktibatu behar direla, gerra-konponketak onartu behar dituztela eta nazioarteko eragile guztiek onartu behar dutela Iranen agintaritza Ormuzeko itsasartean.

Ekialde Ertaineko gerrari amaiera emateko, Estatu Batuen eta Iranen arteko "elkarrizketa esanguratsuak hartzeko" prest agertu dira Pakistango agintariak. Shehbaz Sharif Pakistango lehen ministroak elkarrizketak erraztu ditzakeela esan du, "abian den gatazkari irtenbide integrala emateko".

Azken egunetan Iranekin "oso elkarrizketa sendoak" izan dituztela eta Teheranekin gerrari amaiera emango dion balizko itun baterako puntuen inguruan adostasun "garrantzitsua" dagoela azpimarratu ostean, Trumpek berretsi du negoziazioak abiatuko dituztela, Errepublika Islamikoak arma nuklearrak izateari esplizituki uko egin diezaion. Akordioa berehalakoa izan zitekeela adierazi zuen baita ere.

Irango aldetik, Washingtonekin negoziatzen ari direla errefusatu dute, eta Mohamed Baqer Qalibaf Irango Parlamentuko presidenteak petrolioaren prezioa "manipulatzeko" ahaleginari egotzi dio AEBko presidenteak akordio baten inguruan egindako adierazpen guztiak.

Ekialde Hurbila Iran Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak

Publizitatea
X