The New York Times desvela un plan de 15 puntos de EE. UU. a Irán para poner fin a la guerra
El plan incluiría desmantelar el programa nuclear iraní y reabrir el estrecho de Ormuz, mientras Teherán niega negociaciones directas con Washington y mantiene la ofensiva contra Israel y bases estadounidenses.
Estados Unidos habría enviado a Irán un plan de 15 puntos con el objetivo de poner fin a la guerra que comenzó en febrero, según informó este martes The New York Times. El documento, cuya existencia no ha sido oficialmente confirmada por la Casa Blanca, incluiría medidas como el desmantelamiento del programa nuclear iraní, la cesación del apoyo a grupos como Hezbollah y la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial.
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró recientemente que Irán había hecho a EE. UU. un “regalo muy grande” vinculado al flujo de crudo y gas a través del estrecho, y destacó la posibilidad de alcanzar un acuerdo con los interlocutores actuales en Teherán, distintos a los anteriores líderes.
Sin embargo, el Ejército iraní y el Ministerio de Exteriores han rechazado cualquier negociación, calificando de “autonegociación” los avances anunciados por Trump. El comando militar iraní, dominado por los Guardianes de la Revolución, ha insistido en que no se llegará a ningún acuerdo con Estados Unidos “ni ahora ni nunca”.
En el terreno militar, la violencia no cesa. Este miércoles, Israel atacó infraestructuras en Teherán, incluidos dos sitios de producción de misiles de crucero, mientras Irán lanzó ofensivas contra objetivos en Israel, incluyendo Tel Aviv y Kiryat Shmona, así como contra bases estadounidenses en Kuwait, Jordania y Baréin. Kuwait y Arabia Saudí repelieron ataques con drones, sin que se registraran víctimas.
La escalada bélica ha provocado la peor crisis energética de la historia reciente, con el cierre parcial del estrecho de Ormuz y alzas récord en los precios del petróleo y gas. En respuesta, la Agencia Internacional de Energía ha liberado reservas estratégicas, y varios países de Asia han adoptado medidas de emergencia ante la escasez de combustible.
A pesar de la supuesta oferta de negociación, Estados Unidos sigue reforzando su presencia militar en la región, desplegando miles de soldados adicionales que se suman a los 50.000 ya presentes, alimentando la preocupación por un conflicto prolongado.
Te puede interesar
El bloque de izquierdas de la primera ministra Frederiksen gana en Dinamarca, pero necesitará pactar
Los Moderados, con 14 escaños, deberán decidir si apoyan a las formaciones de izquierdas (84 escaños) o al bloque de derechas (77 escaños).
Estados Unidos planea enviar 3000 soldados a Oriente Próximo
Según varios medios, la Administración Trump planea enviar a la 82ª Brigada Aerotransportada a Oriente Próximo para apoyar el operativo militar contra Irán.
Israel asegura que controlará "una zona de seguridad" en el sur de Líbano hasta el río Litani
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha señalado que cientos de miles de residentes del sur de Líbano que han sido evacuados hacia el norte no regresarán al sur del río Litani hasta que no se garantice la seguridad para los residentes del norte (de Israel).
Bruselas pide a Hungría explicaciones sobre las "preocupantes" informaciones sobre filtraciones a Rusia
Hungría niega que esté informando a Rusia sobre los asuntos internos de la UE y tacha de "noticias falsas" y "mentiras" las recientes informaciones periodísticas al respecto.
La Unión Europea y Australia firman un acuerdo de libre comercio tras casi una década de negociaciones
El pacto eliminará aranceles por valor de 1000 millones de euros para la UE. En paralelo, ambas partes también han anunciado una nueva asociación en seguridad y defensa.
Al menos 66 muertos y 70 heridos tras estrellarse un avión militar en el sur de Colombia
La aeronave C-130 Hércules estaba haciendo la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís, transportando personal del Ejército cuando se ha estrellado con 128 personas a bordo.
La Comisión Europea ve “competencia nacional” los requisitos lingüísticos en el acceso al empleo en la sanidad vasca
Bruselas ha respondido así a una iniciativa presentada por un ciudadano español que denunciaba que la exigencia de euskera en el acceso a plazas públicas sanitarias puede constituir una barrera desproporcionada para profesionales cualificados y afectar a la calidad de la atención.
Trump pospone cinco días los ataques a centrales eléctricas tras "conversaciones muy buenas" con Irán
Asegura que durante "los últimos dos días" hubo contactos con Irán para "una resolución completa y total" del conflicto. El Ministerio de Exteriores iraní ha admitido que Washington ha contactado con ellos pero ha negado que haya habido negociaciones.
El sur de Líbano no es un lugar seguro ni para cristianos ni para musulmanes
El ministro de Defensa israelí ya anunció que el sur de Líbano se iba a convertir en Gaza. Los cristianos de Líbano están atrapados, muchos han escapado a refugios de Beirut, pero otros no tienen intención de dejar su ciudad.