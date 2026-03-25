The New York Times desvela un plan de 15 puntos de EE. UU. a Irán para poner fin a la guerra

Estados Unidos habría enviado a Irán un plan de 15 puntos con el objetivo de poner fin a la guerra que comenzó en febrero, según informó este martes The New York Times. El documento, cuya existencia no ha sido oficialmente confirmada por la Casa Blanca, incluiría medidas como el desmantelamiento del programa nuclear iraní, la cesación del apoyo a grupos como Hezbollah y la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró recientemente que Irán había hecho a EE. UU. un “regalo muy grande” vinculado al flujo de crudo y gas a través del estrecho, y destacó la posibilidad de alcanzar un acuerdo con los interlocutores actuales en Teherán, distintos a los anteriores líderes.

Sin embargo, el Ejército iraní y el Ministerio de Exteriores han rechazado cualquier negociación, calificando de “autonegociación” los avances anunciados por Trump. El comando militar iraní, dominado por los Guardianes de la Revolución, ha insistido en que no se llegará a ningún acuerdo con Estados Unidos “ni ahora ni nunca”.

En el terreno militar, la violencia no cesa. Este miércoles, Israel atacó infraestructuras en Teherán, incluidos dos sitios de producción de misiles de crucero, mientras Irán lanzó ofensivas contra objetivos en Israel, incluyendo Tel Aviv y Kiryat Shmona, así como contra bases estadounidenses en Kuwait, Jordania y Baréin. Kuwait y Arabia Saudí repelieron ataques con drones, sin que se registraran víctimas.

La escalada bélica ha provocado la peor crisis energética de la historia reciente, con el cierre parcial del estrecho de Ormuz y alzas récord en los precios del petróleo y gas. En respuesta, la Agencia Internacional de Energía ha liberado reservas estratégicas, y varios países de Asia han adoptado medidas de emergencia ante la escasez de combustible.

A pesar de la supuesta oferta de negociación, Estados Unidos sigue reforzando su presencia militar en la región, desplegando miles de soldados adicionales que se suman a los 50.000 ya presentes, alimentando la preocupación por un conflicto prolongado.