NEGOZIAZIOAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

The New York Timesen arabera, AEBk gerra amaitzeko 15 puntuko plana aurkeztu dio Irani

Irango programa nuklearra desegitea eta Ormuzeko itsasartea berriz irekitzea omen daude planean. Bitartean, Teheranek Washingtonekin zuzeneko negoziazioak daudenik ukatu du eta Israelen eta AEBko baseen aurkako baseak erasotzen jarraitu du.

Washington, DC (United States), 24/03/2026.- US President Donald Trump (L) speaks next to and Markwayne Mullin, the new secretary of the US Department of Homeland Security (DHS), during a swearing-in ceremony in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 24 March 2026. Mullin was confirmed as Department of Homeland Security (DHS) secretary, placing the Oklahoma senator in charge of a Trump administration immigration crackdown that has triggered a 37-day funding shutdown of the cabinet agency. EFE/EPA/GRAEME SLOAN / POOL
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ameriketako Estatu Batuek 15 puntuko plan bat bidali dute Iranera otsailean hasi zen gerrari amaiera emateko asmoz, The New York Times egunkariak jakitera eman duenez. Etxe Zuriak ofizialki baieztatu ez duen dokumentuak neurri hauek jasotzen ditu: Irango programa nuklearra desegitea, Hezbollahri laguntza etetea eta Ormuzeko itsasartea berriro irekitzea, bertatik munduko petrolioaren bosten bat igarotzen baita.

Donald Trump AEBko presidenteak duela gutxi adierazi zuenez, Iranek "opari handia" egin dio AEBri itsasartean zehar dagoen gas eta petrolio fluxuarekin lotuta, eta Teherango egungo solaskideekin akordio bat lortzeko aukera nabarmendu zuen.

Hala ere, Irango Armadak eta Atzerri Ministerioak uko egin dute negoziaziorik dagoenik, eta Trumpek iragarritako aurrerapenak "autonegoziaziotzat" jo dituzte. Iraultzaren Zaindariak nagusi diren Irango talde militarrak berretsi du ez dutela akordiorik lortuko AEBrekin "ez orain ez inoiz".

Arlo militarrean, indarkeriak ez du etenik. Asteazken honetan, Israelek azpiegiturak eraso ditu Teheranen, misilak ekoizteko bi gune barne, eta Iranek Israelgo helburuen aurkako erasoak egin ditu, Tel Aviv eta Kiryat Shmona barne, baita Kuwait, Jordania eta Bareingo base estatubatuarren aurka ere.

Gerraren gorakadak historiako krisi energetiko larriena eragin du, Ormuzeko itsasartea partzialki itxi baita eta petrolioaren eta gasaren prezioetan errekorra lortu baita. Horri erantzunez, Energiaren Nazioarteko Agentziak erreserba estrategikoak askatu ditu, eta Asiako hainbat herrialdek larrialdi-neurriak hartu dituzte erregai eskasiari aurre egiteko.

Negoziaziorako  eskaintza gorabehera, Estatu Batuek eskualdean duten presentzia militarra indartzen jarraitzen dute, milaka soldadu gehiago bidaliz. Dagoeneko 50.000 soldadu daude, gatazka luzatuko ote den kezka piztuz.

Iran Donald Trump Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak

Gehiago ikusi
Publizitatea
X