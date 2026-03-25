The New York Timesen arabera, AEBk gerra amaitzeko 15 puntuko plana aurkeztu dio Irani
Irango programa nuklearra desegitea eta Ormuzeko itsasartea berriz irekitzea omen daude planean. Bitartean, Teheranek Washingtonekin zuzeneko negoziazioak daudenik ukatu du eta Israelen eta AEBko baseen aurkako baseak erasotzen jarraitu du.
Ameriketako Estatu Batuek 15 puntuko plan bat bidali dute Iranera otsailean hasi zen gerrari amaiera emateko asmoz, The New York Times egunkariak jakitera eman duenez. Etxe Zuriak ofizialki baieztatu ez duen dokumentuak neurri hauek jasotzen ditu: Irango programa nuklearra desegitea, Hezbollahri laguntza etetea eta Ormuzeko itsasartea berriro irekitzea, bertatik munduko petrolioaren bosten bat igarotzen baita.
Donald Trump AEBko presidenteak duela gutxi adierazi zuenez, Iranek "opari handia" egin dio AEBri itsasartean zehar dagoen gas eta petrolio fluxuarekin lotuta, eta Teherango egungo solaskideekin akordio bat lortzeko aukera nabarmendu zuen.
Hala ere, Irango Armadak eta Atzerri Ministerioak uko egin dute negoziaziorik dagoenik, eta Trumpek iragarritako aurrerapenak "autonegoziaziotzat" jo dituzte. Iraultzaren Zaindariak nagusi diren Irango talde militarrak berretsi du ez dutela akordiorik lortuko AEBrekin "ez orain ez inoiz".
Arlo militarrean, indarkeriak ez du etenik. Asteazken honetan, Israelek azpiegiturak eraso ditu Teheranen, misilak ekoizteko bi gune barne, eta Iranek Israelgo helburuen aurkako erasoak egin ditu, Tel Aviv eta Kiryat Shmona barne, baita Kuwait, Jordania eta Bareingo base estatubatuarren aurka ere.
Gerraren gorakadak historiako krisi energetiko larriena eragin du, Ormuzeko itsasartea partzialki itxi baita eta petrolioaren eta gasaren prezioetan errekorra lortu baita. Horri erantzunez, Energiaren Nazioarteko Agentziak erreserba estrategikoak askatu ditu, eta Asiako hainbat herrialdek larrialdi-neurriak hartu dituzte erregai eskasiari aurre egiteko.
Negoziaziorako eskaintza gorabehera, Estatu Batuek eskualdean duten presentzia militarra indartzen jarraitzen dute, milaka soldadu gehiago bidaliz. Dagoeneko 50.000 soldadu daude, gatazka luzatuko ote den kezka piztuz.
Ezkerreko blokea nagusitu da Danimarkan, baina akordioak beharko ditu
Moderatuek edukiko dute Gobernua osatzeko giltza: 14 eserleku lortuta, ezkerreko blokearen (84) eta eskuinekoaren (77) artean erabaki beharko dute.
Ekialde Hurbilera 3.000 soldadu bidaltzea aztertzen ari da AEB
Hainbat hedabideren arabera, 82. Aireko Brigada —aireko operazioak egiten espezialdua den eliteko unitate militarra— bidali nahi du Trumpek Ekialde Hurbilera, Iranen aurkako operazio militarrean parte hartzera.
Israelek adierazi du "segurtasun eremu bat" ezarri eta kontrolatuko duela Libano hegoaldetik Litani ibairaino
Israelgo Defentsa ministroak adierazi duenez, Israel iparraldean bizi direnen segurtasuna bermatzen den arte ez dira itzuliko Libano hegoaldetik iparraldera ebakuatu dituzten ehunka mila herritarrak.
Bruselak Hungariari eskatu dio argitu dezan Errusiari egin omen dizkion filtrazioen auzia
Hungariak ukatu egin du Errusiari Europar Batasuneko barne gaiei buruzko informazioa ematen ari zaiola, eta "albiste faltsutzat" eta "gezurtzat" jo ditu horren inguruan hedabideetan agertu diren informazioak.
EBk eta Australiak merkataritza libreko akordioa sinatu dute, ia hamar urteko negoziazioen ondoren
Horri esker, Australiak guztira 1.000 milioi euroko balioa duten muga-zergak kenduko ditu. Merkataritzan ez ezik, Defentsan eta Segurtasunean ere elkarlanean aritzea adostu dute bi aldeek.
Gutxienez 66 lagun hil eta 70 zauritu dira, Kolonbian, hegazkin militar batek izandako istripuan
C-130 Hercules aireontzia Puerto Leguizamo-Puerto Asis bidea egiten ari zen, eta Armadako langileak zeuden barruan istripua izan duenean. Guztira, 128 pertsona zeuden hegazkinean.
EAEko Osasun arloko lan-eskaintzetako hizkuntza-eskakizunen eskumena "nazionala” dela ondorioztatu du Europako Batzordeak
Bruselak horrela erantzun dio Espainiako herritar batek aurkeztutako ekimen bati. Horrek salatzen zuen Osasun arloko lanpostu publikoetara sartzeko euskara eskatzea neurriz kanpoko oztopoa izan daitekeela profesional kualifikatuentzat, eta arretaren kalitaterako kaltegarria izan daitekeela.
Trumpek bost egunez atzeratu du zentral elektrikoen aurkako eraso-oldea, Iranekin "elkarrizketa oparoa" izan baitu
"Azken bi egunetan" Iranekin gatazka "erabat konpontzeko" harremanak izan dituela jakinarazi du AEBko presidenteak. Irango Atzerri Ministerioak aitortu du AEB eurekin harremanetan jarri zela, baina azpimarratu du ez dela negoziaziorik izan.
Libano hegoaldea ez da leku segurua, ez kristauentzat ezta musulmanentzat ere
Israelgo Defentsa ministroak iragarri zuen Libano hegoaldea Gaza bihurtuko zela, eta horixe ari da gertatzen. Libanoko kristauak harrapatuta daude, askok Beiruteko aterpetxeetara egin dute ihes, baina beste batzuek ez dute hiria uzteko asmorik.