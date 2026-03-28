La Policía israelí carga contra cientos de personas que se han manifestado contra la guerra en Tel Aviv y Haifa

Cientos de personas se han manifestado este sábado en contra de otra "guerra eterna" en una decena de localidades en Israel, entre ellas Tel Aviv o Haifa, donde las protestas han sido reprimidas de forma violenta por agentes de la Policía, según vídeos y denuncias de los organizadores.



La protesta ha comenzado a las 19:00 hora local (16:00 GMT) en diferentes ciudades del país, entre ellas Beersheva, Ashkelon, Modiin o Kfar Saba, bajo el lema "Por todas nuestras vidas".



Se trata de una iniciativa liderada por varios exdiputados en alianza con organizaciones pacifistas y proderechos humanos como las ONG Standing Together, Peace Now o Women Wage Peace.



En la Plaza Habima de Tel Aviv han acudido cientos de asistentes y, también, un grupo de activistas con fotos con los rostros de niños muertos por ataques israelíes tanto en Irán, como en Líbano o Cisjordania ocupada.



En esta ciudad, agentes de la Policía israelí han arrestado de forma violenta a varios de los manifestantes, según vídeos difundidos por Standing Together. Hay al menos ocho detenidos, de acuerdo con el diario Haaretz, si bien la Policía israelí no ha confirmado esa cifra a la agencia de noticias EFE.



Estas manifestaciones, aún muy minoritarias, se producen cuando se cumple un mes desde que Israel bombardeara Irán el pasado 28 de marzo. En este país, al igual que en Líbano, ya han muerto más de un millar de personas, respectivamente, según las autoridades, entre ellos cientos de niños.