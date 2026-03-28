Tel Aviven eta Haifan gerraren kontrako protesta egin duten ehunka manifestariren aurka oldatu da Israelgo Polizia
Manifestazioak egin dituzte, 19:00etan (16:00 GMT) hasita, Israelgo hainbat hiritan, "Gure bizitza guztien alde" lelopean. Zenbait diputatu ohik eta bakearen aldeko erakundek deitu dituzte protesta horiek.
Ehunka pertsonak protesta egin dute gaur, larunbatarekin, Israelgo hamar bat hiritan, tartean Tel Aviven eta Haifan, "amaigabeko gerra honen" aurka, eta polizia agenteek gogor zapaldu dituzte manifestazioak, antolatzaileen bideo eta salaketen arabera.
19:00etan (16:00 GMT) hasi dituzte protestak, "Gure bizitza guztien alde" lelopean., hainbat diputatu ohik, erakunde bakezalek eta giza eskubideen aldeko erakundek deituta. Besteak beste, Standing Together, Peace Now edo Women Wage Peace gobernuz kanpoko erakundeek egin dute deialdia.
Tel Aviveko Habima Plazara ehunka pertsona bertaratu dira, baita ekintzaile talde bat ere, israeldarren erasoen ondorioz hildako haurren aurpegiak erakusten zituzten argazkiekin.
Israelgo Poliziak hainbat manifestari atxilotu ditu hiri horretan, Standing Togetherrek zabaldutako bideoen arabera. Hain zuzen ere, gutxienez zortzi pertsona atxilotu dituzte, Haaretz egunkariak jakitera eman duenez, baina Israelgo Poliziak ez dio EFE albiste agentziari kopuru hori baieztatu.
Manifestazio horiek ez dira gaur arte oso jendetsuak izan. Esan bezala, azken protestak, gaurko deitutakoak, Israelek Iran bonbardatu zuenetik hilabete bete denean egin dituzte. Han, eta baita Libanon ere, mila pertsona baino gehiago hil ditu Israelek, tartean ehunka ume.
