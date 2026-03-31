Israel aprueba una ley para aplicar la pena de muerte por horca a los palestinos
El pleno de la Knéset (Parlamento israelí) aprobó este lunes la reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para personas culpables de lo que las autoridades israelíes califican como actos terroristas. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos han denunciado que la medida se aplicará en la práctica a los palestinos y no a los ciudadanos judíos israelíes.
Israel usa esa calificación de actos terroristas no solo para atentados, sino también para personas que atacan, desde lanzar piedras, a sus soldados o a colonos israelíes.
El texto, aprobado con 62 votos a favor y 48 en contra, obliga (salvo excepciones sin definir) a los tribunales militares israelíes a imponer dicha pena a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada encontrados culpables de ese delito, mientras que a los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes les da la posibilidad de aplicar en su lugar la cadena perpetua y estipula más condiciones para imponerla.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asistió a la votación en el plenario de la Knéset y votó a favor de la reforma, promovida por el partido del ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultranacionalista y supremacista judío Itamar Ben Gvir.
Tras aprobarse la reforma, cuyo escrito no ha sufrido cambios tras pasar por comisión parlamentaria la semana pasada, Ben Gvir intentó descorchar una botella de champán, pero un ujier se lo impidió.
"La ley es populista, inmoral, no igualitaria", condenó durante el debate de este lunes el diputado del partido opositor Yesh Atid (Hay Futuro) Matti Sarfatti, calificándola de "claramente inconstitucional".
Sanciones para Israel
Un día después de la aprobación, este martes, el Gobierno palestino ha llamado a la "acción urgente árabe, islámica e internacional" para aplicar sanciones contra Israel y revocar la decisión del Parlamento israelí, ya que "consolida la política de ejecuciones sumarias".
Los 22 países miembros de la Liga Árabe coordinarán el jueves en una reunión extraordinaria en El Cairo (Egipto) una respuesta unificada. "Hay que tomar medidas inmediatas para detener esa ley, impedir su aplicación, responsabilizar a Israel por sus continuas violaciones e imponerle sanciones por su clara violación del derecho internacional", ha añadido el representante de Palestina ante el organismo panárabe, Muhannad al Aklouk.
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