Israelek lege bat onartu du palestinarrei heriotza-zigorra ezartzeko
Israelgo Parlamentuak onartutako lege-erreformak onartu du heriotza-zigorra ezartzea hilketa terroristaren errudunei, baina giza eskubideen aldeko erakundeek salatu dute praktikan palestinarrei soilik aplikatuko zaiela.
Israelgo Parlamentuak astelehen honetan onartu du ekintza terroristaren errudun diren “guztiei” heriotza-zigorra ezartzen dien lege-erreforma. Hala ere, giza eskubideen aldeko erakundeek salatu dute neurria, praktikan, palestinarrei soilik aplikatuko zaiela, eta ez israeldar juduei.
Israelek ekintza terroristatzat hartzen ditu, atentatuak eta hilketak ez ezik, baita soldaduei zein kolono israeldarrei harriak jaurtitzea ere, besteak beste.
Aldeko 62 botorekin eta kontrako 48rekin onartutako testuak, Israelgo auzitegi militarrak behartzen ditu (zehaztu gabeko salbuespenekin) zigor hori ezartzera Zisjordania okupatuan bizi diren palestinarrei, delitu horren errudun direnei, eta Israelgo herritarrak epaitzen dituzten auzitegi arruntei, berriz, aukera ematen die horren ordez biziarteko kartzela ezartzeko, eta zigorra ezartzeko baldintza gehiago ezartzen ditu.
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa Parlamentuko osoko bilkuran izan zen bozketan, eta erreformaren alde bozkatu zuen. Israelgo Segurtasun Nazionaleko ministro Itamar Ben Gvir ultranazionalista eta supremazista juduaren alderdiak sustatu du testua.
Erreforma onartu eta gero, Ben Gvir xanpain botila baten kortxoa kentzen saiatu da, baina atezain batek galarazi egin dion.
"Legea populista da, moralgabea, ez da berdintasunezkoa", gaitzetsi du Matti Sarfatti Yesh Atid (Etorkizuna dago) oposizioko alderdiko diputatuak.
Zigor-eskaerak Israelentzat
Onartu eta biharamunean, astearte honetan, Palestinako Gobernuak "arabiar, islamiar eta nazioarteko premiazko ekintza" deitu du, Israelen aurkako zigorrak ezartzeko eta Israelgo Parlamentuaren erabakia baliogabetzeko, "exekuzio sumarioen politika sendotzen duelako".
Arabiar Ligako 22 herrialdeek erantzun bateratua koordinatuko dute ostegunean Kairon (Egipto) egingo duten ezohiko bileran. Muhannad al Aklouk Palestinaren ordezkariak esan duenez, "neurriak hartu behar dira lege hori geldiarazteko eta hura aplikatzea eragozteko".
Zure interesekoa izan daiteke
