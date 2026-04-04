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Alemania, Italia, España, Portugal y Austria piden a la Comisión Europea un impuesto a los beneficios de las energéticas

En una misiva, los ministros de Finanzas de los cinco países consideran que "aquellas compañías que se benefician de las consecuencias de la guerra deben poner de su parte para aliviar la carga sobre el público general".
MADRID, 01/04/2026.-Un empleado de una estación de servicio llena el depósito de un coche este miércoles en Madrid. Las compañías petroleras ganan 81,4 millones de euros adicionales al día en la UE desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, según la organización ecologista Greenpeace, que pide gravar esos beneficios extraordinarios para aliviar las facturas energéticas e invertir en renovables. EFE/ Marcos Villaoslada
Tanto los precios de la electricidad como el de los combustibles han subido por la guerra. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Energia enpresen etekinei zerga ezartzea eskatu dute Alemaniak, Italiak, Espainiak, Portugalek eta Austriak
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EITB

Última actualización

Cinco ministros de Finanzas de la Unión Europea —Alemania, Italia, España, Portugal y Austria— han reclamado un impuesto coordinado sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas en respuesta al aumento de los precios del combustible provocado por la guerra contra Irán. 

Según aseguran en una misiva a la que ha tenido acceso la agencia Reuters, el gravamen sería una señal de que "estamos unidos y somos capaces de actuar"

"También enviaría un mensaje claro de que quienes se benefician de las consecuencias de la guerra deben poner de su parte para aliviar la carga que recae sobre el público en general", han sostenido.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha confirmado la noticia a través de un mensaje publicado en el perfil de la red social X. 

Los responsables de Economía de estos cinco países afirman que buscan mitigar el impacto económico del encarecimiento de los precios del petróleo, que ha recaído especialmente en las personas consumidoras y frenar la inflación, "sin sobrecargar los presupuestos públicos".

Recuerdan que el gravamen ya se introdujo en 2022, con motivo de la guerra de Ucrania. En ese sentido, argumentan que la situación actual presenta paralelismos que justifican el impuesto, sin perjuicio de las medidas que cada Estado miembro adopte de forma individual.

Europa Unión Europea Energía Combustibles Internacional

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