Alemania, Italia, España, Portugal y Austria piden a la Comisión Europea un impuesto a los beneficios de las energéticas

Cinco ministros de Finanzas de la Unión Europea —Alemania, Italia, España, Portugal y Austria— han reclamado un impuesto coordinado sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas en respuesta al aumento de los precios del combustible provocado por la guerra contra Irán.

Según aseguran en una misiva a la que ha tenido acceso la agencia Reuters, el gravamen sería una señal de que "estamos unidos y somos capaces de actuar".



"También enviaría un mensaje claro de que quienes se benefician de las consecuencias de la guerra deben poner de su parte para aliviar la carga que recae sobre el público en general", han sostenido.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha confirmado la noticia a través de un mensaje publicado en el perfil de la red social X.

