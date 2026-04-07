GUERRA EN IRÁN
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Iraníes forman cadenas humanas en las centrales y puentes del país, ante las amenazas de Trump

Iran gizakateak zubia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Irandarrek giza-kateak osatu dituzte zentral elektriko eta zubietan, Trumpen mehatxuen aurrean
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Agencias | EITB

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Pocas horas antes de que finalizara el plazo dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán para abrir el estrecho de Ormuz, los iraníes se han echado a las calles y han formado cadenas humanas junto a las centrales eléctricas y puentes del país. Ataviados con banderas de Irán, carteles que llaman a la resistencia o fotos de sus líderes, han denunciando que atacar infraestructuras públicas constituye un crimen de guerra.

Irán Oriente Próximo Internacional

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