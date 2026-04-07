Iraníes forman cadenas humanas en las centrales y puentes del país, ante las amenazas de Trump
Pocas horas antes de que finalizara el plazo dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán para abrir el estrecho de Ormuz, los iraníes se han echado a las calles y han formado cadenas humanas junto a las centrales eléctricas y puentes del país. Ataviados con banderas de Irán, carteles que llaman a la resistencia o fotos de sus líderes, han denunciando que atacar infraestructuras públicas constituye un crimen de guerra.
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