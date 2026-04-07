MISIÓN A LA LUNA
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Trump habla en directo con la misión de Artemis II y les agradece su valentía

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Trumpek zuzenean hitz egin du Artemis IIren misioarekin eta erakutsitako ausardia eskertu die

Última actualización

El presidente de Estados Unidos conversó con la tripulación para felicitarles por su misión histórica tras contemplar la cara oculta de la Luna. ''Hoy han hecho historia y han llenado de orgullo a toda América, un orgullo increíble'', aseguró Trump en la conversación. 

Donald Trump Nasa Internacional

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Según la nueva ley del servicio militar, que entró en vigor el 1 de enero, deberán solicitar una autorización al Ejército para salir del país cuando la estancia sea superior a tres meses. Un portavoz del Ministerio de Defensa alemán ha explicado que "la autorización se considerará siempre como otorgada mientras el servicio militar sea voluntario". 

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