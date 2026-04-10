Ecuador subirá los aranceles a Colombia del 50 % al 100 % y recrudece la guerra comercial

Ecuador subirá los aranceles a las importaciones colombianas del 50 % al 100 % a partir del próximo 1 de mayo, en una nueva escalada de la guerra comercial entre ambos países iniciada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, con el objetivo de presionar a Colombia a reforzar la seguridad en la frontera para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones ha anunciado este jueves en un comunicado que la "tasa de seguridad" impuesta a Colombia por la Administración de Noboa se elevará "tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia".

"Esta medida se fundamenta en criterios de seguridad nacional y busca reforzar la corresponsabilidad en una tarea que debe asumirse de manera conjunta para enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera", continúa el escrito. Noboa afirma que no se puede llegar a acuerdos con un Gobierno que no tiene "el mismo compromiso" para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, en alusión a Colombia.

La guerra comercial entre Colombia y Ecuador, dos países con una larga y sólida relación comercial, comenzó con la imposición de aranceles del 30 % desde el 1 de febrero, que posteriormente se elevaron al 50 % desde el 1 de marzo.

La escalada arancelaria fue acompañada de otras sanciones recíprocas en materia energética. Colombia cortó la interconexión eléctrica con Ecuador, que necesita el suministro de electricidad colombiana cuando tiene déficit de generación para atender la demanda interna, y por su parte, Ecuador respondió con un incremento de 3 a 30 dólares el precio por barril del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de los oleoductos que opera la estatal ecuatoriana Petroecuador.

El intercambio comercial era en los últimos años de unos 2800 millones de dólares, con una balanza negativa para Ecuador de alrededor de 900 millones.

Petro tacha la decisión de "monstruosidad"

El presidente colombiano Gustavo Petro, quien ha tildado de "monstruosidad" la medida, ha respondido: "Insulta el presidente del Ecuador al gobierno colombiano que ha incautado más cocaína en toda la historia del mundo".

"Más de 200 000 colombianos han sido asesinados por el narcotráfico incluidos mis compañeros de lucha, más de 15 000 policías colombianos han sido asesinados luchando contra el narcotráfico desde que se declaró la guerra contra las drogas, señor Noboa respete esos muertos", ha señalado el mandatario.

Además, Petro ha ordenado a su embajadora en Quito, María Antonia Velasco, "venir de inmediato" a Bogotá, tras la decisión de Ecuador. "Nuestra embajadora en Ecuador debe venir de inmediato y el próximo consejo de ministros se realizará en un punto de la frontera con Ecuador", ha expresado Petro en X.