Amerizaje de la misión a la Luna
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los astronautas de la Artemis II, listos para amerizar a las 02:07 frente a la costa de California

La tripulación ha completado con éxito la segunda maniobra de regreso hacia la Tierra tras sobrevolar la Luna y encara la recta final de la misión antes del amerizaje previsto por la NASA frente a San Diego.

USA9685. MIAMI (FL, EEUU), 08/04/2026.- Fotografía cedida por la NASA donde aparecen los integrantes de la tripulación de la misión Artemis II, los astronautas de la NASA, la especialista de misión Christina Koch (i), el piloto Victor Glover (2d), el comandante Reid Wiseman (d), y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), el especialista de misión Jeremy Hansen (2i), posando este martes en el interior de la nave espacial Orion. La realización de experimentos científicos, en especial sobre los riesgos de la radiación solar en el cuerpo humano, marca este miércoles el eje del día 8 de la misión Artemis II, luego de que la NASA despertara a los astronautas mientras la nave Orión continúa su regreso hacia la Tierra. EFE/NASA /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO
Euskaraz irakurri: Artemis IIko astronautak prest dira 02:07an Kaliforniako kostaldearen parean itsasoratzeko
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Los astronautas de la misión Artemis II han completado la segunda maniobra para volver a la Tierra, después de haber sobrevolado la Luna, y han superado así más de la mitad del camino de vuelta a nuestro planeta.

Según ha informado la NASA, la nave Orion encendió sus propulsores durante 9 segundos a las 22:53 hora del este de Estados Unidos (EEUU) de este martes (es decir, a las 04:53 hora del miércoles en Hego Euskal Herria). Esto produjo un cambio de velocidad de 1,6 metros por segundo e impulsó a la tripulación hacia la Tierra.

Sin embargo, dos horas antes de la maniobra, "se produjo una pérdida inesperada de señal en el enlace de retorno durante un cambio en la velocidad de transmisión de datos", según ha señalado la agencia espacial estadounidense, que ha reconocido que el incidente "afectó a la transmisión de comunicaciones y telemetría desde la nave a la Tierra". No obstante, ha señalado que "se restablecieron las comunicaciones bidireccionales y, poco después, los controladores de vuelo reanudaron los preparativos para la próxima maniobra con la tripulación".

Este mismo viernes está prevista la tercera maniobra de "corrección de trayectoria de retorno" antes de los procedimientos de reentrada, una operación programada concretamente a las 13:53 horas del este de Estados Unidos (las 19:53 en Hego Euskal Herria).

Unas horas más tarde, concretamente a las 20:07 del este estadounidense o 17:07 de la costa oeste (hora del Pacífico) --esto es, las 02:07 en Hego Euskal Herria-- tendrá lugar, según las previsiones de la NASA, el amerizaje de la nave frente a la costa de San Diego, California.

Nasa Internacional

Te puede interesar

Daniel Noboa (Ecuador-Ekuador); Gustavo Petro (Colombia-Kolonbia)
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ecuador subirá los aranceles a Colombia del 50 % al 100 % y recrudece la guerra comercial

El Ejecutivo de Noboa defiende que la decisión está basada "en criterios de seguridad nacional" y que "busca reforzar la corresponsabilidad en una tarea que debe asumirse de manera conjunta para enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera". Petro tilda la medida de "monstruosidad" y pide "respeto" a los "más de 200 000 colombianos asesinados por el narcotráfico".

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Irán interrumpe el tránsito por el estrecho de Ormuz, después de que haya estado abierto durante algunas horas

El estrecho ha permanecido abierto durante varias horas y las plataformas de monitorización marítima han observado los primeros movimientos. Sin embargo, tras el ataque de Israel a Líbano en el que han muerto decenas de personas, las autoridades iraníes han vuelto a interrumpir la navegación de los buques petrolero, según informa la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria.
Iran gizakateak zubia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Iraníes forman cadenas humanas en las centrales y puentes del país, ante las amenazas de Trump

Pocas horas antes de que finalizara el plazo dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán para abrir el estrecho de Ormuz, los iraníes se han echado a las calles y han formado cadenas humanas junto a las centrales eléctricas y puentes del país. Ataviados con banderas de Irán, carteles que llaman a la resistencia o fotos de sus líderes, han denunciando que atacar infraestructuras públicas constituye un crimen de guerra.
Cargar más
Publicidad
X