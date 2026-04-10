Los astronautas de la Artemis II, listos para amerizar a las 02:07 frente a la costa de California
La tripulación ha completado con éxito la segunda maniobra de regreso hacia la Tierra tras sobrevolar la Luna y encara la recta final de la misión antes del amerizaje previsto por la NASA frente a San Diego.
Los astronautas de la misión Artemis II han completado la segunda maniobra para volver a la Tierra, después de haber sobrevolado la Luna, y han superado así más de la mitad del camino de vuelta a nuestro planeta.
Según ha informado la NASA, la nave Orion encendió sus propulsores durante 9 segundos a las 22:53 hora del este de Estados Unidos (EEUU) de este martes (es decir, a las 04:53 hora del miércoles en Hego Euskal Herria). Esto produjo un cambio de velocidad de 1,6 metros por segundo e impulsó a la tripulación hacia la Tierra.
Sin embargo, dos horas antes de la maniobra, "se produjo una pérdida inesperada de señal en el enlace de retorno durante un cambio en la velocidad de transmisión de datos", según ha señalado la agencia espacial estadounidense, que ha reconocido que el incidente "afectó a la transmisión de comunicaciones y telemetría desde la nave a la Tierra". No obstante, ha señalado que "se restablecieron las comunicaciones bidireccionales y, poco después, los controladores de vuelo reanudaron los preparativos para la próxima maniobra con la tripulación".
Este mismo viernes está prevista la tercera maniobra de "corrección de trayectoria de retorno" antes de los procedimientos de reentrada, una operación programada concretamente a las 13:53 horas del este de Estados Unidos (las 19:53 en Hego Euskal Herria).
Unas horas más tarde, concretamente a las 20:07 del este estadounidense o 17:07 de la costa oeste (hora del Pacífico) --esto es, las 02:07 en Hego Euskal Herria-- tendrá lugar, según las previsiones de la NASA, el amerizaje de la nave frente a la costa de San Diego, California.
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