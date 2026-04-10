Artemis II misioko astronautak prest dira 02:07an Kaliforniako kostaldearen parean itsasoratzeko
Hego Euskal Herriko 02:07an, NASAren aurreikuspenen arabera, San Diegoko (Kalifornia) kostaldean itsasoratuko da Orion espazio ontzia.
Artemis II misioko astronautek bigarren maniobra egin dute Ilargia inguratu ondoren Lurrera itzultzeko, eta, hala, gure planetara itzultzeko bidearen erdia baino gehiago egin dute.
NASAk jakitera eman duenez, Orion espazio ontziak 9 segundoz piztu zituen propultsio motorrak, astearteko 22:53an AEBko ekialdeko orduan (Hego Euskal Herrian 04:53an direnean). Segundoko 1,6 metroko abiadura aldaketa eragin, eta tripulazioa Lurrerantz bultzatu zuen.
Hala ere, maniobra hasi baino bi ordu lehenago, "itzulerako loturan seinalea galdu da, datuak transmititzeko abiadura aldatu denean". AEBko espazio agentziak esan duenez, gertaerak "eragina izan du ontzitik Lurrerako komunikazio eta telemetriaren transmisioan". Hala ere, "bi noranzkoko komunikazioak berrezarri dira, eta, handik gutxira, hegaldiaren kontrolatzaileek prestaketei ekin diete berriro, hurrengo maniobra abiatzeko", gaineratu du.
Ostiralean, aurreikuspenen arabera, "itzultzeko ibilbidea zuzentzeko" hirugarren maniobra egingo dute. Operazio hori AEBko ekialdean 13:53 direnean egingo dute, Hego Euskal Herrian 19:53 direnean.
Ordu batzuk geroago, AEBko ekialdeko 20:07an (Hego Euskal Herriko 02:07an), NASAren aurreikuspenen arabera, Orion San Diegoko (Kalifornia) kostaren parean itsasoratuko da.
Ekuadorrek % 50etik % 100era igoko ditu Kolonbiako inportazioen muga-zergak, merkataritza-gerra gogortuz
Noboaren gobernuaren arabera, "segurtasun nazionala" bermatzeko hartu dute erabakia, eta "erantzukizun partekatua indartzea du helburu, mugan narkotrafikoaren presentziari aurre egiteko". Petroren ustez, neurri hori "gehiegikeria" da, eta "errespetua" eskatu du "narkotrafikoak eraildako 200.000 kolonbiarrentzat".
Israelek iragarri du Hezbollahko buruzagiaren idazkaria eta iloba hil duela
Hildakoa Ali Yusef Harshi da, Naim Qassemen iloba.
Iranek itxi egin du Ormuzko itsasartea, hainbat orduz irekita egon ondoren
Itsasartea irekita egon da hainbat orduz. Itsasoko trafikoa monitorizatzen duten plataformek mugimenduak atzeman dituztela adierazi dute. Hala ere, Israelek Libanori egindako erasoaren ostean, Irango agintariek berriro etenarazi dute petrolio-ontzien nabigazioa, Guardia Iraultzailearekin lotutako Fars agentziak jakinarazi duenez.
Milaka indigena Brasiliara iritsi dira, 2026ko Lur Librea Kanpamentuan parte hartzeko
Brasilgo indigenek martxa bat egin dute Brasilgo Kongresu Nazionalera euren eskubideak aldarrikatzeko, Brasilian urtero egiten duten kanpaldiaren testuinguruan.
Israelek gutxienez 250 pertsona hil ditu Libanoren aurka egindako "erasorik handienean", su-etena izan arren
AEB eta Iranen artean bitartekari lanak egin dituen Pakistanen arabera, Libanori ere eragiten dio tregoak. Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak, ordea, akordiotik kanpo utzi du herrialdea.
Iranen bake-plan proposamenaren hamar gakoak
Iranek arma nuklearrak ez fabrikatzeko konpromisoa hartu du, eta bere kontrako zigor guztiak kentzea eta jasandako kalteak konpentsatzeko funts bat sortzea eskatu du. Horiek dira, besteak beste, Teheranek AEBrekin gerra amaitzea negoziatzeko aurkeztu duen planaren puntuak.
AEBk eta Iranek bi asteko su-etena adostu dute, Ormuz ireki egingo dutela bermatuta
Pakistanen bitartekaritzak su-eten akordioa lortzea ahalbidetu du. Ituna berehala sartuko da indarrean, eta Islamabadeko bake negoziazioei ateak irekiko dizkie.
Irandarrek giza-kateak osatu dituzte zentral elektriko eta zubietan, Trumpen mehatxuen aurrean
Donald Trump AEBko presidenteak Ormuzko itsasartea irekitzeko emandako epea amaitu baino ordu batzuk lehenago, Irango herritarrak kalera irten dira, eta giza-kateak osatu dituzte zentral elektriko eta zubietan. Irango banderak, erresistentziarako aldarriak eta liderren argazkiak hartuta, azpiegitura publikoak erasotzea gerra-krimena dela salatu dute.
Trumpen azken mehatxua: "Gaur gauean zibilizazio oso bat hilko da"
Irani emandako ultimatuma amaitzeko ordu gutxiren faltan, agintari estatubatuarrak iragarri du gaur "munduaren historia luze eta konplexuko unerik garrantzitsuenetako bat" biziko dela.