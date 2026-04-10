Ilargirako misioaren azken txanpa

Artemis II misioko astronautak prest dira 02:07an Kaliforniako kostaldearen parean itsasoratzeko

Hego Euskal Herriko 02:07an, NASAren aurreikuspenen arabera, San Diegoko (Kalifornia) kostaldean itsasoratuko da Orion espazio ontzia.

USA9685. MIAMI (FL, EEUU), 08/04/2026.- Fotografía cedida por la NASA donde aparecen los integrantes de la tripulación de la misión Artemis II, los astronautas de la NASA, la especialista de misión Christina Koch (i), el piloto Victor Glover (2d), el comandante Reid Wiseman (d), y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), el especialista de misión Jeremy Hansen (2i), posando este martes en el interior de la nave espacial Orion. La realización de experimentos científicos, en especial sobre los riesgos de la radiación solar en el cuerpo humano, marca este miércoles el eje del día 8 de la misión Artemis II, luego de que la NASA despertara a los astronautas mientras la nave Orión continúa su regreso hacia la Tierra. EFE/NASA /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Artemis II misioko astronautek bigarren maniobra egin dute Ilargia inguratu ondoren Lurrera itzultzeko, eta, hala, gure planetara itzultzeko bidearen erdia baino gehiago egin dute.

NASAk jakitera eman duenez, Orion espazio ontziak 9 segundoz piztu zituen  propultsio motorrak, astearteko 22:53an AEBko ekialdeko orduan (Hego Euskal Herrian 04:53an direnean). Segundoko 1,6 metroko abiadura aldaketa eragin, eta tripulazioa Lurrerantz bultzatu zuen.

Hala ere, maniobra hasi baino bi ordu lehenago, "itzulerako loturan seinalea galdu da, datuak transmititzeko abiadura aldatu denean". AEBko espazio agentziak esan duenez, gertaerak "eragina izan du ontzitik Lurrerako komunikazio eta telemetriaren transmisioan". Hala ere, "bi noranzkoko komunikazioak berrezarri dira, eta, handik gutxira, hegaldiaren kontrolatzaileek prestaketei ekin diete berriro, hurrengo maniobra abiatzeko", gaineratu du.

Ostiralean, aurreikuspenen arabera, "itzultzeko ibilbidea zuzentzeko" hirugarren maniobra egingo dute. Operazio hori AEBko ekialdean 13:53 direnean egingo dute, Hego Euskal Herrian 19:53 direnean.

Ordu batzuk geroago, AEBko ekialdeko 20:07an (Hego Euskal Herriko 02:07an), NASAren aurreikuspenen arabera, Orion San Diegoko (Kalifornia) kostaren parean itsasoratuko da.

Zure interesekoa izan daiteke

