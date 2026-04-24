GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Israel y Líbano acuerdan extender el alto el fuego tres semanas

Donald Trump ha anunciado la extensión del alto el fuego tras haber asistido al segundo encuentro entre delegaciones de ambos países. El jefe de la Casa Blanca ha afirmado que espera "con interés" recibir en su país tanto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu como al presidente de Líbano, Joseph Aoun.

Donald Trump y delegaciones de Israel y Libano en la Casa Blanca

Donald Trump junto a delegaciones de Israel y Líbano en la Casa Blanca. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Israelek eta Libanok su-etena hiru astez luzatzea adostu dute
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado a última hora de este jueves una extensión del alto el fuego entre Israel y Líbano durante tres semanas, tras haber asistido al segundo encuentro entre delegaciones de ambos países en Washington.

"¡La reunión ha ido muy bien! Estados Unidos va a colaborar con Líbano para ayudarle a protegerse de Hezbolá. El alto el fuego entre Israel y Líbano se prorrogará tres semanas", ha indicado en sus redes sociales.

El jefe de la Casa Blanca ha afirmado que espera "con interés" recibir en su país tanto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu como al presidente de Líbano, Joseph Aoun.

A la cita también han asistido su 'número dos', JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio; los embajadores de Estados Unidos en Israel y Líbano, Mike Huckabee y Michel Issa, respectivamente, y las delegaciones de los dos países.

Hezbolá ataca el norte de Israel e Israel bombardea el norte de Líbano

Hezbolá ha reivindicado el lanzamiento de "una salva de cohetes contra el asentamiento de Shtula a las 23:15 del jueves" (hora local, 0.15 del viernes en España peninsular y Baleares), según un comunicado recogido por la cadena Al Manar, afín al grupo.

Hezbolá ha defendido su ataque contra la citada localidad como "respuesta a la violación del alto el fuego por parte del enemigo israelí y a sus ataques contra la localidad de Yater, en el sur de Líbano".

Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han asegurado que "han atacado el lanzador desde el que se han disparado varios cohetes contra la zona de Shtula".

Titulares de Hoy Israel Líbano Oriente Próximo Internacional

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X