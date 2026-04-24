Israel y Líbano acuerdan extender el alto el fuego tres semanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado a última hora de este jueves una extensión del alto el fuego entre Israel y Líbano durante tres semanas, tras haber asistido al segundo encuentro entre delegaciones de ambos países en Washington.

"¡La reunión ha ido muy bien! Estados Unidos va a colaborar con Líbano para ayudarle a protegerse de Hezbolá. El alto el fuego entre Israel y Líbano se prorrogará tres semanas", ha indicado en sus redes sociales.

El jefe de la Casa Blanca ha afirmado que espera "con interés" recibir en su país tanto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu como al presidente de Líbano, Joseph Aoun.

A la cita también han asistido su 'número dos', JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio; los embajadores de Estados Unidos en Israel y Líbano, Mike Huckabee y Michel Issa, respectivamente, y las delegaciones de los dos países.