El partido del primer ministro Kurti vuelve a ganar las elecciones en Kosovo
El partido Vetëvendosje (VV, Autodeterminación, izquierda) del primer ministro kosovar, Albin Kurti, ha ganado las elecciones legislativas celebradas este domingo en el país con un 41,24 % de votos, una vez superado el 40 % del escrutinio, una cifra sensiblemente inferior al 49,34 % logrado en las elecciones del 28 de diciembre.
Por detrás quedan el Partido Democrático de Kosovo (PDK, 21,93 %) y la Liga Democrática de Kosovo (LDK, 18,08 %), según los datos oficiales, aún parciales, sobre la votación. Mientras, la Alianza por el Futuro de Kosovo logra un 8,31 % de apoyo.
Antes de conocerse los resultados oficiales, Kurti ha pedido proteger el voto y respeto a la voluntad de la ciudadanía durante el recuento. "La voluntad de la ciudadanía expresada en las elecciones de hoy está dentro de lsa urnas y su protección es condición necesaria para la legitimidad y credibilidad del proceso electoral", ha apuntado en redes sociales.
Además ha destacado la labor del personal electoral y de los observadores. "En estos momentos nuestros ojos, oídos y atención están en vosotros, comisarios y observadores. Tenéis sobre vuestros hombros una gran y noble responsabilidad institucional", ha añadido.
Kosovo ha comenzado a votar este domingo por tercera vez en año y medio para resolver la parálisis política en la que lleva empantanado desde febrero del año pasado, con un Parlamento apenas operativo ni presidente en firme por las, aparentemente, insalvables discrepancias entre el partido de Kurti y la oposición del Partido Democrático de Kosovo (PDK) y la Liga Democrática de Kosovo (LDK).
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