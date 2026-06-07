ELECCIONES LEGISLATIVAS

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El partido del primer ministro Kurti vuelve a ganar las elecciones en Kosovo

La formación en el poder Autodeterminación, del nacionalista primer ministro en funciones Albin Kurti, ha ganado con claridad las elecciones anticipadas, aunque sin lograr una mayoría para gobernar en solitario.
PRISTINA (Serbia), 07/06/2026.- Acting Prime Minister of Kosovo and leader of Vetevendosje (LVV) party Albin Kurti arrives to cast his ballot during the snap parliamentary elections in Pristina, Kosovo, 07 June 2026. The vote marks the country's third legislative election in 18 months following a persistent political deadlock over electing a new president. (Elecciones) EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI
El primer ministro kosovar, Albin Kurti, en el colegio electoral. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Kurti lehen ministroaren alderdiak irabazi ditu berriz ere hauteskundeak Kosovon
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El partido Vetëvendosje (VV, Autodeterminación, izquierda) del primer ministro kosovar, Albin Kurti, ha ganado las elecciones legislativas celebradas este domingo en el país con un 41,24 % de votos, una vez superado el 40 % del escrutinio, una cifra sensiblemente inferior al 49,34 % logrado en las elecciones del 28 de diciembre.

Por detrás quedan el Partido Democrático de Kosovo (PDK, 21,93 %) y la Liga Democrática de Kosovo (LDK, 18,08 %), según los datos oficiales, aún parciales, sobre la votación. Mientras, la Alianza por el Futuro de Kosovo logra un 8,31 % de apoyo.

Antes de conocerse los resultados oficiales, Kurti ha pedido proteger el voto y respeto a la voluntad de la ciudadanía durante el recuento. "La voluntad de la ciudadanía expresada en las elecciones de hoy está dentro de lsa urnas y su protección es condición necesaria para la legitimidad y credibilidad del proceso electoral", ha apuntado en redes sociales.

Además ha destacado la labor del personal electoral y de los observadores. "En estos momentos nuestros ojos, oídos y atención están en vosotros, comisarios y observadores. Tenéis sobre vuestros hombros una gran y noble responsabilidad institucional", ha añadido.

Kosovo ha comenzado a votar este domingo por tercera vez en año y medio para resolver la parálisis política en la que lleva empantanado desde febrero del año pasado, con un Parlamento apenas operativo ni presidente en firme por las, aparentemente, insalvables discrepancias entre el partido de Kurti y la oposición del Partido Democrático de Kosovo (PDK) y la Liga Democrática de Kosovo (LDK).

Kosovo Elecciones Europa Internacional

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Raúl Castro reaparece en público por su cumpleaños tras la imputación de EEUU

El expresidente de Cuba Raúl Castro ha asistido este sábado en un acto de homenaje por su 95 cumpleaños en lo que se trata de su primera aparición en público desde que EE. UU. anunciara el pasado 20 de mayo la imputación del líder cubano por por el derribo en 1996 de dos aviones civiles en aguas internacionales pertenecientes a la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate.
Cargar más
Publicidad
X