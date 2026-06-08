Al menos 14 personas han muerto a causa del terremoto de magnitud 7,8 registrado este lunes en la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, según el último balance oficial. Las autoridades han informado además de siete desaparecidos y cerca de 10 000 personas afectadas, mientras continúan las tareas de evaluación de daños en las zonas golpeadas por el seísmo.

La Defensa Civil filipina ha señalado que la cifra de víctimas podría variar a medida que avanzan las inspecciones sobre el terreno. El temblor ha provocado el derrumbe de varios edificios y ha obligado a activar dispositivos de emergencia en distintas localidades del sur del país.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) ha situado el epicentro a unos 32 kilómetros al oeste de Maasim, en la provincia de Sarangani, y a una profundidad de aproximadamente 33 kilómetros. Desde el terremoto se han registrado alrededor de 140 réplicas.

Las autoridades también mantienen activa una alerta de tsunami tras detectarse olas de hasta un metro de altura en varios puntos de la costa sur, entre ellos Kiamba, Maasim y Kudarat. En otras zonas, como Mati y Zamboanga, se han observado olas de menor tamaño.

La Policía de General Santos ha confirmado daños estructurales y el colapso de varios inmuebles, mientras que imágenes difundidas en redes sociales muestran importantes desperfectos en edificios y establecimientos comerciales.

Por su parte, el Gobierno filipino ha asegurado que dispone de recursos suficientes para afrontar la emergencia y respaldar las operaciones de rescate, asistencia y recuperación.

El terremoto también ha llevado a Japón e Indonesia a emitir alertas preventivas por riesgo de tsunami. Mientras que Indonesia ha retirado el aviso horas después, Japón mantiene la vigilancia en parte de su litoral meridional ante la posible llegada de oleaje asociado al seísmo.

Filipinas se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta.