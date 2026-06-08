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Un terremoto de magnitud 7,8 en el sur de Filipinas deja al menos 14 muertos

Las autoridades mantienen la vigilancia en varias zonas costeras mientras continúan las labores de búsqueda y la evaluación de daños.
GENERAL SANTOS (Philippines), 08/06/2026.- A handout photo made available by the Philippine Red Cross shows damage on a building including a fastfood establishment following an earthquake in General Santos City, southern Philippines, 08 June 2026. According to the Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), a tsunami warning has been raised following a magnitude 7.8 earthquake with a depth of 33 kilometers off the coast of Sarangani province in the southern Philippines. Authorities are deploying teams to assess possible structural damage and check on affected citizens. (Terremoto/sismo, Filipinas) EFE/EPA/PHILIPPINE RED CROSS / HANDOUT HANDOUT/EDITORIAL USE ONLY/NO SALES/ MANDATORY CREDIT/BEST QUALITY AVAILABLEHANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
Daños sufridos en un edificio, incluido un establecimiento de comida rápida, tras el terremoto en General Santos. Fotografía facilitada por la Cruz Roja de Filipinas.
Euskaraz irakurri: Gutxienez 14 lagun hil dira Filipinetako hegoaldean izandako 7,8 graduko lurrikaran
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Agencias | EITB

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Al menos 14 personas han muerto a causa del terremoto de magnitud 7,8 registrado este lunes en la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, según el último balance oficial. Las autoridades han informado además de siete desaparecidos y cerca de 10 000 personas afectadas, mientras continúan las tareas de evaluación de daños en las zonas golpeadas por el seísmo.

La Defensa Civil filipina ha señalado que la cifra de víctimas podría variar a medida que avanzan las inspecciones sobre el terreno. El temblor ha provocado el derrumbe de varios edificios y ha obligado a activar dispositivos de emergencia en distintas localidades del sur del país.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) ha situado el epicentro a unos 32 kilómetros al oeste de Maasim, en la provincia de Sarangani, y a una profundidad de aproximadamente 33 kilómetros. Desde el terremoto se han registrado alrededor de 140 réplicas.

Las autoridades también mantienen activa una alerta de tsunami tras detectarse olas de hasta un metro de altura en varios puntos de la costa sur, entre ellos Kiamba, Maasim y Kudarat. En otras zonas, como Mati y Zamboanga, se han observado olas de menor tamaño.

La Policía de General Santos ha confirmado daños estructurales y el colapso de varios inmuebles, mientras que imágenes difundidas en redes sociales muestran importantes desperfectos en edificios y establecimientos comerciales.

Por su parte, el Gobierno filipino ha asegurado que dispone de recursos suficientes para afrontar la emergencia y respaldar las operaciones de rescate, asistencia y recuperación.

El terremoto también ha llevado a Japón e Indonesia a emitir alertas preventivas por riesgo de tsunami. Mientras que Indonesia ha retirado el aviso horas después, Japón mantiene la vigilancia en parte de su litoral meridional ante la posible llegada de oleaje asociado al seísmo.

Filipinas se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta.

AME9611. MINDANAO (FILIPINAS), 07/06/2026.- Fotografía tomada de la página de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de un mapa que muestra el terremoto de magnitud 7,8 sacudió este lunes, la región de Mindanao, en el sur de Filipinas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), desatando una alerta por tsunami en el archipiélago así como en la costa sureste de Japón. EFE/ NOAA /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Filipinas Terremotos Internacional

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