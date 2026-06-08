Asia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

7,8 graduko lurrikara bat izan da Filipinetan, eta 14 hildako eragin ditu

Agintariek kostaldeko hainbat eremu zaintzen jarraitzen dute, eta bitartean bilaketa lanak eta kalteen ebaluazioak egiten dihardute.

GENERAL SANTOS (Philippines), 08/06/2026.- A handout photo made available by the Philippine Red Cross shows damage on a building including a fastfood establishment following an earthquake in General Santos City, southern Philippines, 08 June 2026. According to the Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), a tsunami warning has been raised following a magnitude 7.8 earthquake with a depth of 33 kilometers off the coast of Sarangani province in the southern Philippines. Authorities are deploying teams to assess possible structural damage and check on affected citizens. (Terremoto/sismo, Filipinas) EFE/EPA/PHILIPPINE RED CROSS / HANDOUT HANDOUT/EDITORIAL USE ONLY/NO SALES/ MANDATORY CREDIT/BEST QUALITY AVAILABLEHANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Eraikin bat, kalteturik, General Santosen izandako lurrikararen ondoren. Filipinetako Gurutze Gorriak emandako argazkia.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gutxienez 14 pertsona hil dira astelehen honetan Filipinetako hegoaldeko Mindanao uhartean izandako 7,8 graduko lurrikararen ondorioz, azken balantze ofizialaren arabera. Agintariek jakinarazi dute, gainera, zazpi lagun agertu barik daudela eta 10.000 bat lagunek kalteak jasan dituztela.

Filipinetako Defentsa Zibilak adierazi duenez, biktimen kopurua aldatu egin daiteke kalteen eta ondorioen ebaluazio-lanek aurrera egin ahala. Lurrikarak hainbat eraikin hondoratu ditu, eta larrialdi-zerbitzuak mobilizatu behar izan dituzte herrialdeko hegoaldeko hainbat herritan.

Filipinetako Bulkanologia eta Sismologia Institutuaren (Phivolcs) arabera, lurrikararen epizentroa Maasim herritik 32 kilometrotara izan da, mendebaldera, Sarangani probintzian, eta hipozentroa 33 kilometroko sakoneran kokatu da.

Agintariek, halaber, tsunami-alerta indarrean mantentzen dute, hegoaldeko kostaldeko hainbat gunetan —Kiamban, Maasimen eta Kudaraten, besteak beste— metro bateko olatuak atzeman ondoren.

General Santosko Poliziak eraikinetan kalte handiak izan direla eta hainbat eraikin erori egin direla jakinarazi du. Sare sozialetan zabaldutako irudietan ere agerikoak dira eraikinetan eta merkataritza-establezimenduetan eragindakoak.

Bestalde, Filipinetako Gobernuak azpimarratu du nahikoa baliabide dituela larrialdiari aurre egiteko eta erreskate-, laguntza- eta lehengoratze-lanak bermatzeko.

Lurrikarak Japonia eta Indonesia ere tsunami arriskuaren aurrean prebentziozko alertak ezartzera eraman ditu. Indonesiak, ordea, ordu batzuk geroago bertan behera utzi du abisua; Japoniak, aldiz, hegoaldeko kostaldearen zati batean zaintza-neurriak indarrean ditu, lurrikararen ondoriozko olatuak irits litezkeelako.

Filipinak Pazifikoko Su Eraztunean daude, munduko jarduera sismiko handieneko eremuetako batean.

AME9611. MINDANAO (FILIPINAS), 07/06/2026.- Fotografía tomada de la página de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de un mapa que muestra el terremoto de magnitud 7,8 sacudió este lunes, la región de Mindanao, en el sur de Filipinas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), desatando una alerta por tsunami en el archipiélago así como en la costa sureste de Japón. EFE/ NOAA /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Filipinak Lurrikarak Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X