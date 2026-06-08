Nueva jornada de bombardeos y ataques cruzados entre Israel e Irán
El Ejército de Israel ha atacado "objetivos militares" en el oeste y centro de Irán, pese a que Trump le exigió no hacerlo a Netanyahu. Irán ha respondido lanzado misiles contra Israel y las sirenas antiaéreas han vuelto a sonar en ciudades como Tel Aviv y Jerusalén.
Nueva madrugada de bombardeos y ataques cruzados entre Israel e Irán. El Ejército de Israel ha informado este lunes del ataque contra "objetivos militares" en el oeste y centro de Irán, con explosiones en ciudades como Teherán, Isfahán y Tabriz. Irán ha lanzado misiles este lunes contra Israel como represalia y han vuelto a sonar las sirenas en Tel Aviv.
Israel ataca una planta petroquímica en Irán
Las autoridades de la provincia iraní de Juzestán han confirmado este lunes un ataque del Ejército israelí a su complejo petroquímico de Mahshahr, que ha causado "daños parciales", según han informado medios oficiales de Irán.
Poco antes, el Ejército israelí había anunciado el ataque de sus Fuerzas Aéreas a "varios objetivos" de ese complejo petroquímico, situado en el suroeste de Irán.
Irán lanza misiles contra Israel
El Ejército israelí ha identificado este lunes el lanzamiento de misiles desde Irán hacia su territorio, en una nueva oleada de ataques que han sido interceptados por los sistemas de defensa israelíes y en los que no se han reportado heridos.
Las alarmas antiaéreas han vuelto a sonar en la mañana de este lunes en Jerusalén, Tel Aviv y Bersheeba, en la que supone la segunda tanda de ataques iraníes desde este domingo noche, en represalia por el bombardeo israelí de los suburbios de Beirut.
Irán dice estar preparada para cualquier escenario
La Guardia Revolucionaria iraní ha declarado estar preparada para cualquier escenario y para operaciones a gran escala en todos los frentes, según ha informado la agencia de noticias iraní Fars.
Asimismo, ha afirmado haber lanzado ataques contra las bases aéreas israelíes de Nevatim y Tel Nof en respuesta a un ataque contra estaciones de radar en Irán.
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Al menos dos personas han muerto y 20 han resultado heridas en el ataque de Israel. Irán ha respondido lanzado misiles esta noche a Israel y ha advertido de que si Israel responde a los ataques recibirá una "respuesta devastadora”. Trump asegura que llamará a Netanyahu para que no devuelva el ataque a Irán.
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También ha atacado infraestructuras energéticas, lo que ha provocado cortes intermitentes en el suministro eléctrico.
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