Nueva jornada de bombardeos y ataques cruzados entre Israel e Irán

Las autoridades de la provincia iraní de Juzestán han confirmado este lunes un ataque del Ejército israelí a su complejo petroquímico de Mahshahr, que ha causado "daños parciales", según han informado medios oficiales de Irán.

Poco antes, el Ejército israelí había anunciado el ataque de sus Fuerzas Aéreas a "varios objetivos" de ese complejo petroquímico, situado en el suroeste de Irán.