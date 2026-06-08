Israelek eta Iranek elkarri eraso egin diote berriro
Israelgo Armadak Irango "helburu militarrei" eraso egin die, Trumpek Netanyahuri horrelakorik ez egiteko eskatu arren. Iranek misilak jaurti ditu Israelen kontra eta sirena hotsak entzun dira berriro Tel Aviven edo Jerusalemen.
Nueva madrugada de bombardeos y ataques cruzados entre Israel e Irán. El Ejército de Israel ha informado este lunes del ataque contra "objetivos militares" en el oeste y centro de Irán, con explosiones en ciudades como Teherán, Isfahán y Tabriz. Irán ha lanzado misiles este lunes contra Israel como represalia y han vuelto a sonar las sirenas en Tel Aviv.
Iranek misilak jaurti ditu Israelek Libano eta Beiruten aurkako erasoak egin ondoren, eta bart iluntzean bezala, sirenak goizaldetik martxan dira Tel Aviven.
Nueva madrugada de bombardeos y ataques cruzados entre Israel e Irán. El Ejército de Israel ha informado este lunes del ataque contra "objetivos militares" en el oeste y centro de Irán, con explosiones en ciudades como Teherán, Isfahán y Tabriz. Irán ha lanzado misiles este lunes contra Israel como represalia y han vuelto a sonar las sirenas en Tel Aviv.
Israelek Irango planta petrokimiko bat jo du
Las autoridades de la provincia iraní de Juzestán han confirmado este lunes un ataque del Ejército israelí a su complejo petroquímico de Mahshahr, que ha causado "daños parciales", según han informado medios oficiales de Irán.
Poco antes, el Ejército israelí había anunciado el ataque de sus Fuerzas Aéreas a "varios objetivos" de ese complejo petroquímico, situado en el suroeste de Irán.
Iranek misilak jaurti ditu Israelera
El Ejército israelí ha identificado este lunes el lanzamiento de misiles desde Irán hacia su territorio, en una nueva oleada de ataques que han sido interceptados por los sistemas de defensa israelíes y en los que no se han reportado heridos.
Las alarmas antiaéreas han vuelto a sonar en la mañana de este lunes en Jerusalén, Tel Aviv y Bersheeba, en la que supone la segunda tanda de ataques iraníes desde este domingo noche, en represalia por el bombardeo israelí de los suburbios de Beirut.
Edozein agertokitarako prest dagoela ziurtatu du Iranek
La Guardia Revolucionaria iraní ha declarado estar preparada para cualquier escenario y para operaciones a gran escala en todos los frentes, según ha informado la agencia de noticias iraní Fars.
Asimismo, ha afirmado haber lanzado ataques contra las bases aéreas israelíes de Nevatim y Tel Nof en respuesta a un ataque contra estaciones de radar en Irán.
Zure interesekoa izan daiteke
Kurti lehen ministroaren alderdiak irabazi ditu berriz ere hauteskundeak Kosovon
Albin Kurti jarduneko lehen ministro nazionalistaren Autodeterminazioa alderdiak argi eta garbi irabazi ditu hauteskundeak, baina ez du bakarrik gobernatzeko gehiengorik lortu.
Israelek Beiruti eraso dio berriro, Trumpek ez egiteko exijitu zion arren, eta Iranek Israelen aurka misilak jaurtiz erantzun du
Gutxienez bi pertsona hil eta 20 zauritu dira Israelen erasoan. Erantzun gisa, Iranek misilak jaurti ditu gaur gauean Israelen aurka. Irango Armadak dio Israelek erasoei erantzuten badie "erantzun suntsitzailea" emango dutela. Trumpek iragarri du Netanyahuri deituko diola erantzun ez dezan.
Paxinianek irabazi ditu Armeniako hauteskundeak, inkesten arabera
Galdeketa batzuek gehiengo osoa eman diote egungo lehen ministroari; beste batzuek, berriz, garaipen estuagoa aurreikusi dute, eta oposizioko alderdi nagusitik puntu gutxira kokatu dute.
Israelgo Armadak ikerketa abiatu du Zisjordanian soldadu batek haurtxo bat tiroz hil ostean
Hain zuzen ere, Sam Fahd Abu Haikal zazpi hilabeteko haurtxoaren hilketa ikertuko dute. Tel Rumeida inguruan, Hebronen, egin zioten eraso, bere gurasoekin autoan zihoala.
Fujimori eskuindarra eta Sanchez ezkertiarra, Peruko Presidentetza lortzeko lehian
27,3 milioi perutar baino gehiago daude botoa ematera deituta. Mende laurden gobernutik urrun eman ostean, fujimorismoa boterera itzuliko den ala ez erabakiko dute hauteskunde hauetan.
Gutxienez hamabi pertsona zauritu dira Ohion izan den tiroketa batean
Gutxienez hamabi pertsona zauritu dira (horietako bi larri daude) Ohioko Toledo hirian izan den tiroketa batean. Aire zabaleko jaialdi batean izan da tiroketa, eta Polizia erasotzaileen bila ari da. Ikerketa hasi dute gertatutakoa argitzeko.
Errusiak 12 pertsona hil ditu Donetsken eta Khersonen, eta 272 drone jaurti ditu Ukrainaren aurka
Azpiegitura energetikoei ere eraso die, eta, ondorioz, etenak izan dira hornidura elektrikoan.
Raul Castro jendaurrean agertu da berriro
Raul Castro Kubako presidente ohia jendaurrean agertu da berriro, 95 urte bete dituela-eta egin dioten omenaldian. AEBk maiatzaren 20an inputatu zuenetik egin duen lehen agerraldia izan da. 1996an nazioarteko uretan bi hegazkin zibil eraisteagatik inputatu dute.
Putinek ez du Zelenskirekin biltzeko proposamena onartu, eta aurrera egiteko agindu dio armadari
Gutun batean, Zelenskik beste herrialde batean biltzeko proposatu dio Errusiako presidenteari, hala nola Suitzan, Turkian edo herrialde arabiar batean. Gainera, gerra amaitzen ez bada, errusiarrek botere-aldaketa behartu dezaketela ohartarazi du.