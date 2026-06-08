EKIALDE HURBILEKO GERRA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Israelek eta Iranek elkarri eraso egin diote berriro

Israelgo Armadak Irango "helburu militarrei" eraso egin die, Trumpek Netanyahuri horrelakorik ez egiteko eskatu arren. Iranek misilak jaurti ditu Israelen kontra eta sirena hotsak entzun dira berriro Tel Aviven edo Jerusalemen. 

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Nueva madrugada de bombardeos y ataques cruzados entre Israel e Irán. El Ejército de Israel ha informado este lunes del ataque contra "objetivos militares" en el oeste y centro de Irán, con explosiones en ciudades como Teherán, Isfahán y Tabriz. Irán ha lanzado misiles este lunes contra Israel como represalia y han vuelto a sonar las sirenas en Tel Aviv. 

Iranek misilak jaurti ditu Israelek Libano eta Beiruten aurkako erasoak egin ondoren, eta bart iluntzean bezala, sirenak goizaldetik martxan dira Tel Aviven.

 

Nueva madrugada de bombardeos y ataques cruzados entre Israel e Irán. El Ejército de Israel ha informado este lunes del ataque contra "objetivos militares" en el oeste y centro de Irán, con explosiones en ciudades como Teherán, Isfahán y Tabriz. Irán ha lanzado misiles este lunes contra Israel como represalia y han vuelto a sonar las sirenas en Tel Aviv. 

Israelek Irango planta petrokimiko bat jo du

Las autoridades de la provincia iraní de Juzestán han confirmado este lunes un ataque del Ejército israelí a su complejo petroquímico de Mahshahr, que ha causado "daños parciales", según han informado medios oficiales de Irán.

Poco antes, el Ejército israelí había anunciado el ataque de sus Fuerzas Aéreas a "varios objetivos" de ese complejo petroquímico, situado en el suroeste de Irán

Iranek misilak jaurti ditu Israelera

El Ejército israelí ha identificado este lunes el lanzamiento de misiles desde Irán hacia su territorio, en una nueva oleada de ataques que han sido interceptados por los sistemas de defensa israelíes y en los que no se han reportado heridos.

Las alarmas antiaéreas han vuelto a sonar en la mañana de este lunes en Jerusalén, Tel Aviv y Bersheeba, en la que supone la segunda tanda de ataques iraníes desde este domingo noche, en represalia por el bombardeo israelí de los suburbios de Beirut.

Edozein agertokitarako prest dagoela ziurtatu du Iranek

La Guardia Revolucionaria iraní ha declarado estar preparada para cualquier escenario y para operaciones a gran escala en todos los frentes, según ha informado la agencia de noticias iraní Fars.

Asimismo, ha afirmado haber lanzado ataques contra las bases aéreas israelíes de Nevatim y Tel Nof en respuesta a un ataque contra estaciones de radar en Irán.

Israel Iran Benjamin Netanyahu Munduko albisteak Ekialde Hurbila

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X