Un ataque marroquí mata a tres miembros del Frente Polisario
Al menos tres miembros del Frente Polisario, entre ellos Lehbib Mohamed Abdelaziz, miembro del Secretariado Nacional del grupo e hijo del expresidente saharaui Mohamed Abdelaziz, han muerto este domingo en un ataque lanzado por Marruecos cerca del muro de separación en Sáhara Occidental.
Según ha informado la Presidencia saharaui, estas tres personas han muerto durante una acción militar en la zona. Sin embargo, no han especificado las circunstancias de sus muertes, ni han detallado la identidad de las otras dos personas fallecidas.
Lahbib Mohamed Abdelaziz es hijo del expresidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) e histórico líder del Polisario Mohamed Abdelaziz, muerto en mayo de 2016, a los 68 años tras una larga enfermedad, y que llevó la lucha por la independencia saharaui de los campos de batalla a los pasillos de la ONU.
Abdelaziz nació en 1989 en los campamentos saharauis de Tinduf (suroeste de Argelia), era licenciado en Relaciones Internacionales y se incorporó al Ejército de Liberación Popular Saharaui (que lucha por la independencia del Sáhara Occidental de Marruecos) en noviembre de 2011.
Marruecos no se ha pronunciado
Las autoridades de Marruecos no se han pronunciado por ahora sobre lo sucedido y no han trascendido detalles sobre la muerte del hijo del histórico líder del Frente Polisario, quien fue secretario general del grupo desde 1976 y presidente de la República Árabe Democrática Saharaui (RASD) durante 24 años hasta su fallecimiento, cuando fue sucedido por Brahim Ghali.
Tensión desde 2020
En la zona este del Sáhara se vive una situación de tensión desde 2020, cuando las tropas marroquíes penetraron en el área desmilitarizada de Guerguerat, que separa Mauritania de los territorios del Sáhara, para desmantelar una sentada de activistas saharauis que bloquearon la única carretera que conecta Marruecos con los países subsaharianos.
El Polisario consideró que la acción marroquí suponía una ruptura del acuerdo de alto el fuego firmado bajo los auspicios de la ONU en 1991, y emprendió y emprendió operaciones militares contra el muro levantado por Marruecos en el Sáhara Occidental para blindar su control sobre el 80 % del territorio saharaui que se encuentra bajo su administración.
Marruecos respondió principalmente con bombardeos de drones contra las fuerzas independentistas cuando intentaban acceder al territorio disputado.
Las franjas este y sur del Sáhara Occidental, que suponen el 20 % del territorio, son para el Polisario parte de sus "territorios liberados", mientras que la ONU las llama "zona colchón" (obligatoriamente desmilitarizada) y Marruecos las considera parte de su territorio.
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También ha atacado infraestructuras energéticas, lo que ha provocado cortes intermitentes en el suministro eléctrico.