Francia muestra su indignación con la Justicia por la violación y el asesinato de la niña Lyhanna
El Gobierno ha reconocido "fallos" en la Justicia, porque el principal sospechoso del asesinato acumulaba 5 denuncias por violación o agresión sexual a menores y no se tomaron medidas. El ministro de Justicia ha pedido acelerar las investigaciones y realizar un inventario exhaustivo de estos casos.
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