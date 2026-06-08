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Francia muestra su indignación con la Justicia por la violación y el asesinato de la niña Lyhanna

Manifestación en París por el asesinato de Lyhanna
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Frantzia haserre dago Justiziarekin Lyhanna neskatoaren bortxaketagatik eta hilketagatik
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Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno ha reconocido "fallos" en la Justicia, porque el principal sospechoso del asesinato acumulaba 5 denuncias por violación o agresión sexual a menores y no se tomaron medidas. El ministro de Justicia ha pedido acelerar las investigaciones y realizar un inventario exhaustivo de estos casos.

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