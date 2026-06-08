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Lyhanna neskatoaren bortxaketa eta hilketak haserrea piztu du Frantzian

Manifestación en París por el asesinato de Lyhanna
18:00 - 20:00
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Agentziak | EITB

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Justiziak "akatsak" egin dituela onartu du Frantziako Gobernuak. Izan ere, hilketaren susmagarri nagusiak 5 salaketa zituen gutxienez, adin txikikoak bortxatu edota sexu-erasoa egiteagatik. Salaketa horietako batzuk artxibatu egin ziren eta inoiz ez zen neurririk hartu.

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