EE. UU. dispara a un petrolero en Omán por violar el bloqueo a Irán
El Ejército estadounidense ha disparado este lunes a un buque petrolero en el golfo de Omán por violar el bloqueo de Estados Unidos a Irán, según informó el Comando Central del país norteamericano Centcom) en medio de las crecientes tensiones en la región por los renovados ataques entre Teherán e Israel.
El caza estadounidense F/A-18 Super Hornet, del portaaviones USS Abraham Lincoln, "disparó una munición de precisión" a la maquinaria del barco, identificado como un M/T Marivex con bandera de Palaos, por no obedecer las instrucciones del Ejército de EE. UU. de desviarse para no ir hacia Irán, según el informe.
Con este ataque, el Centcom reporta haber inhabilitado siete buques que no han cumplido con el bloqueo marítimo a Irán que el 13 de abril impuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, además de sumar 134 barcos redirigidos y 42 que han pasado con "asistencia humanitaria".
El incidente ocurre en medio de los renovados ataques en la región, donde Irán violó el cese al fuego el domingo al lanzar misiles a Israel, que antes había bombardeado Líbano y que contraatacó a Teherán pese a la petición de Trump de no responder a la agresión.
Trump, quien ha insistido en que está cerca un acuerdo con Teherán para acabar con la guerra, exigió este lunes que "Israel e Irán deben parar de disparar inmediatamente". Lo dijo en Truth Social, donde después sostuvo que "las dos partes, Irán e Israel, están buscando alcanzar un ALTO AL FUEGO inmediato".
Precisamente hoy el Gobierno Vasco ha cifrado en 200 millones el coste para Euskadi del "shock energético" por el bloqueo de Ormuz.
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