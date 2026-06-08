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AEBk petrolio-ontzi bati tiro egin dio Omanen, Irani ezarritako blokeoa urratzeagatik

Eraso honekin, dagoeneko zazpi dira AEBk "geldiarazitako" ontziak, Donald Trump AEBko presidenteak Irani itsas blokeoa ezarri zionetik.

OMAN PETROLIONTZIA SUTAN EFE

Petrolio-ontzia sutan Omanen. Argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

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AEBko Armadak petrolio-ontzi bati tiro egin dio astelehen honetan Omango golkoan, Estatu Batuek Irani jarritako blokeoa urratzeagatik, Centcom Estatu Batuetako Komando Zentralak jakinarazi duenez.

Abraham Lincoln USS hegazkin-ontziko F/A-18 Super Hornet ehiza estatubatuarrak Palaoseko bandera zeraman ontzi baten kontra "doitasunezko munizio bat jaurti du" AEBko Armadaren aginduak ez betetzeagatik, Centcometik jakitra eman dutenez. Antza denez, ez du desbideratu nahi izan, Iranera ez joateko.

Eraso honekin, Donald Trump AEBko presidenteak apirilaren 13an ezarritako itsas blokeoa bete ez duten zazpi ontzi "geldiarazi" dituela jakinarazi du Centcomek. Gainera, 134 ontzi zuzendu dituela eta "laguntza humanitarioa" zeramaten 42 igaro direla ere adierazi du.

Egoera oso nahastuta dago berriro ere inguru horretan. Igandean Iranek su-etena urratu zuen Israeli misilak jaurtita, hark lehenago Libano bonbardatu zuelako, Trumpek horrelakorik ez egiteko eskatu arren.

Gaur, dena dela, Trumpek esan du gertu dagoela Teheranekin gerra amaituko lukeen akordioa, eta "Israelek eta Iranek berehala tiro egiteari utzi" behar diotela ere gaineratu du. 

Eusko Jaurlaritzak Ormuzeko itxierak eragindako kalteari buruz hitz egin du gaur eta 200 milioiko kostua eragingo diola Euskadiri iragarri du.

 

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