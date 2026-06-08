Ormuzeko blokeoak 200 milioi euroko kostu energetikoa eragingo dio Euskadiri, Jaurlaritzaren arabera
Mikel Jauregi Industria sailburuak adierazi du industria dela "energia krisiaren ondorioak gehien jasaten ari den sektorea".
Eusko Jaurlaritzako Industria sailburu Mikel Jauregik ohartarazi duenez, Ormuzeko itsasartearen blokeoak eragindako "krisi energetikoak" 200 milioi euroko kostua eragin dio Euskadiri, "Tolosan bi ospitale eraikitzearen parekoa". Gainera, ohartarazi du Ekialde Hurbileko egoera ez dela "hobera egiten ari".
Jauregik Industriaren Euskal Kontseiluak gaur, astelehenarekin Zamudion (Bizkaia) egin duen bileran parte hartu du. Bertan, industria sektore ordezkariak, enpresaburuen elkarteak eta Euskadiko zenbait erakunde bildu dira.
"Gure bidea industria gehiago eta industria hobea sortzea da"
Batzarrean, sailburuak adierazi du industria dela "krisi energetikoaren ondorioak gehien jasaten ari den sektorea".
Hala ere, adierazi du "munduko ziurgabetasun geopolitikoa eta Europako ahultasun ekonomikoa gorabehera —gure esportazioen bi herenen helmuga—, euskal industria erresilientzia nabarmena erakusten ari dela, berrikuntzaren eta industria enpleguaren sustapenaren aldeko apustu historikoa eginez".
Azaldu duenez, "errealitate horren aurrean, ez dago hagaxka magikorik. Gure bidea industria gehiago sortzea da, industria hobea egitea eta emisioak gutxitzea. Lankidetza gehiago eta burokrazia gutxiago ere behar dugu".
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