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Ormuzeko blokeoak 200 milioi euroko kostu energetikoa eragingo dio Euskadiri, Jaurlaritzaren arabera

Mikel Jauregi Industria sailburuak adierazi du industria dela "energia krisiaren ondorioak gehien jasaten ari den sektorea".

(Foto de ARCHIVO) April 29, 2024, Persian Gulf, Bushehr, Iran: An Iranian speedboat of the Basij Resistance Mobilization Force, a paramilitary volunteer militia within the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) and one of its five branches, is sailing along the Persian Gulf during the IRGC marine parade to commemorate Persian Gulf National Day near the Bushehr nuclear power plant in the seaport city of Bushehr, Bushehr province, southern Iran. Iran celebrates the anniversary of the liberation of the country's south from Portuguese occupation in 1622 as 'Persian Gulf National Day' in Bushehr on April 29, 2024. The date coincides with the anniversary of a successful military campaign by Shah Abbas, the Great of Persia, in the 17th century. This campaign drove the Portuguese navy out of Hormuz Island, after which it was named the waterway that separated the Gulf from the Sea of Oman. Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi 29/4/2024
Ormuzeko itsasartea. Argazkia: Europa Press
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Industria sailburu Mikel Jauregik ohartarazi duenez, Ormuzeko itsasartearen blokeoak eragindako "krisi energetikoak" 200 milioi euroko kostua eragin dio Euskadiri, "Tolosan bi ospitale eraikitzearen parekoa". Gainera, ohartarazi du Ekialde Hurbileko egoera ez dela "hobera egiten ari".

Jauregik Industriaren Euskal Kontseiluak gaur, astelehenarekin Zamudion (Bizkaia) egin duen bileran parte hartu du. Bertan, industria sektore ordezkariak, enpresaburuen elkarteak eta Euskadiko zenbait erakunde bildu dira.

"Gure bidea industria gehiago eta industria hobea sortzea da"

Batzarrean, sailburuak adierazi du industria dela "krisi energetikoaren ondorioak gehien jasaten ari den sektorea".

Hala ere, adierazi du "munduko ziurgabetasun geopolitikoa eta Europako ahultasun ekonomikoa gorabehera —gure esportazioen bi herenen helmuga—, euskal industria erresilientzia nabarmena erakusten ari dela, berrikuntzaren eta industria enpleguaren sustapenaren aldeko apustu historikoa eginez".

Azaldu duenez, "errealitate horren aurrean, ez dago hagaxka magikorik. Gure bidea industria gehiago sortzea da, industria hobea egitea eta emisioak gutxitzea. Lankidetza gehiago eta burokrazia gutxiago ere behar dugu".

Iran Ekonomia Eusko Jaurlaritza Ekialde Hurbila

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