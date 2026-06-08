El Gobierno Vasco cifra en 200 millones el coste para Euskadi del "shock energético" por el bloqueo de Ormuz
El consejero vasco de Industria, Mikel Jauregi, ha avisado de que "el shock energético" por el bloqueo del estrecho de Ormuz ha pasado ya una factura a Euskadi "de 200 millones de euros, el equivalente a dos hospitales de Tolosa", y ha advertido de que la situación en la zona "no está mejorando".
Jauregi ha tomado parte este lunes en la reunión que ha celebrado el Consejo Vasco de Industria, que ha reunido en Zamudio (Bizkaia) a representantes de este sector, asociaciones empresariales e instituciones de Euskadi.
"Nuestro camino es más industria, mejor industria y menos emisiones"
En el encuentro, el consejero ha puesto de manifiesto que la industria "es el sector que más está sufriendo las consecuencias del shock energético".
Ha señalado, sin embargo, que pese a "la incertidumbre geopolítica mundial y la debilidad económica europea, el destino de dos terceras partes de nuestras exportaciones, la industria vasca está demostrando una resiliencia notable con una apuesta histórica por la innovación y el fomento del empleo industrial".
Según ha afirmado, "ante esta realidad, no hay varita mágica. Nuestro camino es más industria, mejor industria y menos emisiones. También más colaboración y menos burocracia".
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