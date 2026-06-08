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El Gobierno Vasco cifra en 200 millones el coste para Euskadi del "shock energético" por el bloqueo de Ormuz

En el encuentro, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha puesto de manifiesto que la industria "es el sector que más está sufriendo las consecuencias del shock energético".
(Foto de ARCHIVO) April 29, 2024, Persian Gulf, Bushehr, Iran: An Iranian speedboat of the Basij Resistance Mobilization Force, a paramilitary volunteer militia within the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) and one of its five branches, is sailing along the Persian Gulf during the IRGC marine parade to commemorate Persian Gulf National Day near the Bushehr nuclear power plant in the seaport city of Bushehr, Bushehr province, southern Iran. Iran celebrates the anniversary of the liberation of the country's south from Portuguese occupation in 1622 as 'Persian Gulf National Day' in Bushehr on April 29, 2024. The date coincides with the anniversary of a successful military campaign by Shah Abbas, the Great of Persia, in the 17th century. This campaign drove the Portuguese navy out of Hormuz Island, after which it was named the waterway that separated the Gulf from the Sea of Oman. Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi 29/4/2024
Estrecho de Ormuz. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Ormuzeko blokeoak 200 milioi euroko kostu energetikoa eragingo dio Euskadiri, Jaurlaritzaren arabera
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Agencias | EITB

Última actualización

El consejero vasco de Industria, Mikel Jauregi, ha avisado de que "el shock energético" por el bloqueo del estrecho de Ormuz ha pasado ya una factura a Euskadi "de 200 millones de euros, el equivalente a dos hospitales de Tolosa", y ha advertido de que la situación en la zona "no está mejorando".

Jauregi ha tomado parte este lunes en la reunión que ha celebrado el Consejo Vasco de Industria, que ha reunido en Zamudio (Bizkaia) a representantes de este sector, asociaciones empresariales e instituciones de Euskadi.

"Nuestro camino es más industria, mejor industria y menos emisiones"

En el encuentro, el consejero ha puesto de manifiesto que la industria "es el sector que más está sufriendo las consecuencias del shock energético".

Ha señalado, sin embargo, que pese a "la incertidumbre geopolítica mundial y la debilidad económica europea, el destino de dos terceras partes de nuestras exportaciones, la industria vasca está demostrando una resiliencia notable con una apuesta histórica por la innovación y el fomento del empleo industrial".

Según ha afirmado, "ante esta realidad, no hay varita mágica. Nuestro camino es más industria, mejor industria y menos emisiones. También más colaboración y menos burocracia".

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