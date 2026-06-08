Grossik (IAEA) elkarrizketarako deia egin dio Irani, tentsioak gora egin ostean
Teheranek "partzialtasun deliberatua" leporatu dio Energia Atomikoaren Nazioarteko Erakundeari, gatazkaren arrazoiei jaramonik ez egiteagatik: AEBk eta Israelek Irango instalazio nuklearren aurka egindako erasoak.
Rafael Grossi Energia Atomikoaren Nazioarteko Erakundeko (IAEA) idazkari nagusiak Irani dei egin dio astelehen honetan, Nazio Batuen agentzia nuklearrarekin berriz hitz egiteko. Halaxe mintzatu da astelehen honetan, Libanori eraso egin ostean Iranek Tel Aviven aurka egindako bonbardaketen ondorioz eskualde mailan izan den tentsioen gorakadaren erdian.
Grossik prentsaurreko batean adierazi duenez, fase "zail" baten erdian gaude. "Erretorika berriz ere gaiztotu egin da, baina lehenago ere ikusi dugu hori, eta gauzak apur bat baretzeko joera duten uneak ere ikusi ditugu", argudiatu du, Iranek Israelen aurka azkenaldian egindako erasoei buruzko galdera bati erreferentzia eginez.
IAEAko idazkari nagusiak azaldu duenez, "noizean behin" izan ditu harremanak Abbas Araqchi Atzerri ministroarekin, baina bi aldeen arteko komunikazio kanala "hautsita" dagoela esan du. "Bonbardaketa aktiboak daudenean, ikuskapenak ez dira posible, baina gauza asko egin daitezke, eta garrantzitsuena elkarrizketa da, ia hautsi egin baita", adierazi du.
Bestalde, NBEren agentziaren "ebaluazio teknikorik gabe" aldeek Irango programa nuklearrari buruzko akordiorik ez sinatzea espero duela adierazi du Grossik. "Espero dut ez egitea. Bi herrialdek nahi dutena adostu dezakete, baina uste dut beraiek ere onartuko luketela behar bezalako egiaztapenik gabeko akordio bat akordiorako ilusio bat dela. Paper zati bat besterik ez da", zehaztu du.
Esmaeil Baqaei Irango Atzerri Ministerioko bozeramaileak, bere aldetik, Teheranen aurkako "partzialtasun deliberatua" aurpegiratu dio Grossiri prentsaurreko batean, ez baitu fokua gatazkaren jatorrian jarri: AEBk eta Israelek Irango instalazio nuklearren aurka egindako erasoak, Mehr agentziak jaso duenez.
"IAEAko idazkari nagusiak ikuspegi desegokia eta ez oso konstruktiboa azpimarratzen jarraitzen du, ez du kontuan hartzen egungo egoeraren arrazoia, eta sintomei baino ez die erreparatzen. IAEAko funtzionarioak kezkatuta badaude, egoera hori eragiten ari direnei egotzi beharko liekete errua", deitoratu du.
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