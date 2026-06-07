ELECCIONES ARMENIAS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Pashinián gana las elecciones legislativas armenias, según los sondeos

Varias encuestas otorgan la mayoría absoluta al actual primer ministro, mientras otras pronostican una victoria más ajustada, a pocos puntos del principal partido opositor.

EREVÁN (ARMENIA), 07/06/2026.- El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, vota este domingo en las elecciones parlamentarias tras lo que descartó una posible expulsión del país caucásico de la Unión Económica Eurasiática (UEE) liderada por Rusia. "Armenia no puede ser privada del estatus de miembro de la UEE. Todas las decisiones se toman por consenso. Armenia tiene derecho de veto, al igual que otros países", señaló a la prensa. EFE/ Hayk Manukyan Armenpress SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Pashinián vota este domingo. Foto: EFE
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El partido Contrato Civil del primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, habría ganado las elecciones parlamentarias celebradas este domingo, según los sondeos a pie de urna.

Algunas encuestas otorgan al partido gobernante la mayoría absoluta, mientras otras vaticinan una victoria más ajustada, unos pocos puntos por delante del principal partido opositor, Armenia Fuerte, liderado por el arrestado empresario ruso-armenio, Samvel Karapetián, según informan medios locales.

Según la Comisión Electoral Central (CEC), un 59,97 % de los armenios acudieron a las urnas, es decir, casi 1,5 millones de electores de los casi 2,5 millones con derecho a voto. 

Estos comicios son los primeros que se celebran desde la traumática derrota en Nagorno Karabaj, que llevó a Azerbaiyán a reintegrar el territorio y provocó la huida de la totalidad de la población armenia. También son las elecciones más polarizadas de los últimos años, debido a las presiones rusas por el acercamiento del país caucásico a la Unión Europea.  Las elecciones pondrán a prueba también la política de Pashinián de optar por un distanciamiento de Rusia, tradicional aliado de Armenia.

Pashinián, que llegó al poder con la Revolución del Terciopelo de 2018, partía ya como favorito en las encuestas. El primer ministro aboga por convertir a Armenia en un cruce de caminos entre Europa y Asia, para lo que cuenta con el respaldo para su reelección de EE.UU. y la Unión Europea. El primer ministro necesitaría una mayoría absoluta para poder reformar la Constitución y firmar la ansiada paz con Azerbaiyán, lo que allanaría el camino para la realización de proyectos conjuntos de transporte en el Cáucaso Sur apoyados por la UE y EE.UU.  Además, se propone introducir las reformas necesarias para recibir el estatus de país candidato al ingreso en la Unión Europea (UE) al igual que Moldavia y Ucrania.

Mientras, la mayor parte de la oposición no quiere romper lazos con Rusia, que ha impuesto en las últimas semanas numerosas sanciones contra los productos agrícolas del país caucásico por su acercamiento a la UE.

 

Rusia Unión Europea Europa Internacional

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Raúl Castro reaparece en público por su cumpleaños tras la imputación de EEUU

El expresidente de Cuba Raúl Castro ha asistido este sábado en un acto de homenaje por su 95 cumpleaños en lo que se trata de su primera aparición en público desde que EE. UU. anunciara el pasado 20 de mayo la imputación del líder cubano por por el derribo en 1996 de dos aviones civiles en aguas internacionales pertenecientes a la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate.
Cargar más
Publicidad
X