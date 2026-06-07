Pashinián gana las elecciones legislativas armenias, según los sondeos

El partido Contrato Civil del primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, habría ganado las elecciones parlamentarias celebradas este domingo, según los sondeos a pie de urna.

Algunas encuestas otorgan al partido gobernante la mayoría absoluta, mientras otras vaticinan una victoria más ajustada, unos pocos puntos por delante del principal partido opositor, Armenia Fuerte, liderado por el arrestado empresario ruso-armenio, Samvel Karapetián, según informan medios locales.

Según la Comisión Electoral Central (CEC), un 59,97 % de los armenios acudieron a las urnas, es decir, casi 1,5 millones de electores de los casi 2,5 millones con derecho a voto.

Estos comicios son los primeros que se celebran desde la traumática derrota en Nagorno Karabaj, que llevó a Azerbaiyán a reintegrar el territorio y provocó la huida de la totalidad de la población armenia. También son las elecciones más polarizadas de los últimos años, debido a las presiones rusas por el acercamiento del país caucásico a la Unión Europea. Las elecciones pondrán a prueba también la política de Pashinián de optar por un distanciamiento de Rusia, tradicional aliado de Armenia.

Pashinián, que llegó al poder con la Revolución del Terciopelo de 2018, partía ya como favorito en las encuestas. El primer ministro aboga por convertir a Armenia en un cruce de caminos entre Europa y Asia, para lo que cuenta con el respaldo para su reelección de EE.UU. y la Unión Europea. El primer ministro necesitaría una mayoría absoluta para poder reformar la Constitución y firmar la ansiada paz con Azerbaiyán, lo que allanaría el camino para la realización de proyectos conjuntos de transporte en el Cáucaso Sur apoyados por la UE y EE.UU. Además, se propone introducir las reformas necesarias para recibir el estatus de país candidato al ingreso en la Unión Europea (UE) al igual que Moldavia y Ucrania.

Mientras, la mayor parte de la oposición no quiere romper lazos con Rusia, que ha impuesto en las últimas semanas numerosas sanciones contra los productos agrícolas del país caucásico por su acercamiento a la UE.