ARMENIAKO HAUTESKUNDEAK
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Paxinianek irabazi ditu Armeniako hauteskundeak, inkesten arabera

Galdeketa batzuek gehiengo osoa eman diote egungo lehen ministroari; beste batzuek, berriz, garaipen estuagoa aurreikusi dute, eta oposizioko alderdi nagusitik puntu gutxira kokatu dute.

EREVÁN (ARMENIA), 07/06/2026.- El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, vota este domingo en las elecciones parlamentarias tras lo que descartó una posible expulsión del país caucásico de la Unión Económica Eurasiática (UEE) liderada por Rusia. "Armenia no puede ser privada del estatus de miembro de la UEE. Todas las decisiones se toman por consenso. Armenia tiene derecho de veto, al igual que otros países", señaló a la prensa. EFE/ Hayk Manukyan Armenpress SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Paxinian, boto ematen, gaurko hauteskundeetan. Argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

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Nikol Paxinian Armeniako lehen ministroaren Itun Zibila alderdiak irabazi ditu hauteskunde legegileak, inkesten arabera.

Galdeketa batzuek gehiengo osoa eman diote gaur arte agintean egon den alderdiari; beste batzuek, berriz, garaipen estuagoa iragarri dute, oposizioko alderdi nagusiari tarte txikia aterata. Samvel Karapetian enpresaburua du buru oposizioko talde horrek. 

Hautestontziak 20:00etan itxi dituzte (18:00etan, Euskal Herrian), eta Hauteskunde Batzorde Zentralaren (CEC) arabera, armeniarren % 58,97k eman dute botoa, hau da, bozkatzeko eskubidea zuten 2,5 milioi lagunetatik ia 1,5 milioi joan dira hauteslekuetara gaur. 

Karabakh Garaiko porrotaren ostean, Armenian egin dituzten lehen hauteskundeak dira gaurkoak. Azken urteotako hauteskunde polarizatuenak ere badira, Kaukasoko herrialdea Europar Batasunera (EB) hurbiltzearen harira Errusiak egindako presioak tarteko. 

Paxinian Errusiatik urruntzen eta EBra hurbiltzen ibili da azken urtean, eta Vladimir Putin Errusiako presidenteak gerturatze hori eragotzi nahi du, kosta ahala kosta. Hortaz, gaurko hauteskundeetan armeniarrek lehen ministroaren europazaletasun hori babesten ote zuten ebatzi behar zuten. Paxinianek EBren eta AEBren babesa du. 

Itun Zibila zentro-eskuindar alderdia 2018ko iraultzarekin iritsi zen agintera, eta gaurkoan ere, bera zen faborito nagusi. Baina irabazi ez ezik, gehiengo osoa ere behar du Paxinianek, Konstituzioa aldatzeko eta Azerbaijanekin bakea sinatzeko. Azken horrek asko lagunduko luke Everanek EBrekin AEBrekin sinatu asmo dituen garraio proiektu bateratuak gauzatzeko. Gainera, Europar Batasunean (EB) sartzeko hautagai estatusa jasotzeko beharrezkoak diren erreformak egiteko prest agertu da Paxinian.

Kontrara, oposizioak —oso banatua, eta hainbat alderditan zatitua— ez du Errusiarekin lotura hautsi nahi. Moskuk energia garestiago saltzearekin mehatxu egin dio Everani, eta Errusian bizi diren armeniarrak jaioterrira itzularaztearekin. 

 

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